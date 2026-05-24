Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim FigueresMaria Carmes Ribas Morasala de concerts GironaIyana MartínGirona - Elxvaga docentsagenda Girona
instagramlinkedin

Tossa de Mar acull el certamen comarcal del Pubillatge de la Selva 2026

Els nous representants comarcals són Júlia Bosch, de Maçanet de la Selva, Airon Tortoras, de Riudarenes, Júlia Bassas, d’Anglès i Jan Genover, de Vidreres

Els representants comarcals que enguany tindrà la Selva

Els representants comarcals que enguany tindrà la Selva / Ajuntament de Tossa de Mar

Redacció

Redacció

Tossa de Mar

Tossa de Mar va ser aquest dissabte l’escenari del certamen comarcal del Pubillatge de la Selva 2026, una jornada que va reunir representants d’arreu de Catalunya per escollir la nova Pubilla, Hereu, Dama i Fadrí de la Selva.

La jornada es va iniciar al matí amb la realització dels exàmens a l’edifici de La Nau. A la tarda, es va celebrar una cercavila pels carrers del municipi, des de l’Espai Colomer fins a l’Església Vella, al recinte emmurallat de la Vila Vella, on va tenir lloc l’acte institucional de proclamació de les noves representacions comarcals.

El jurat va destacar l’alt nivell dels participants i la dificultat a l’hora d’escollir els guanyadors d’aquesta edició. Finalment, els nous representants del Pubillatge de la Selva 2026 són: Júlia Bosch, de Maçanet de la Selva, proclamada Pubilla de la Selva; Airon Tortoras, de Riudarenes, escollit Hereu de la Selva; Júlia Bassas, d’Anglès, proclamada Dama de la Selva i Jan Genover, de Vidreres, escollit Fadrí de la Selva.

Notícies relacionades

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Tossa, Ana Abellán, va destacar “la importància de mantenir vives les tradicions populars i de donar continuïtat a iniciatives que fomenten el sentiment de pertinença, la cultura catalana i la implicació del jovent amb el territori”. Abellán també va agraïr “la participació de tots els candidats i candidates, així com la feina de les entitats i persones que han fet possible aquesta jornada”. L’acte va comptar amb el suport de l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Tossa de Mar i del Consell Comarcal de la Selva.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
  2. Girona - Elx, en directe (1-1): El descens és una realitat
  3. Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
  4. La brutal pallissa a un sensesostre a Girona genera consciència veïnal a Santa Eugènia
  5. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  6. Detingut a la Rambla de Girona per ferir un home al coll amb un ganivet
  7. Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
  8. Arnau Tordera: «Un monjo de Montserrat té la nostra versió del ‘Virolai’ a Spotify»

Aquest cap de setmana Palamós ha viscut el Festival Marítim de la Costa Brava

Aquest cap de setmana Palamós ha viscut el Festival Marítim de la Costa Brava

Tossa de Mar acull el certamen comarcal del Pubillatge de la Selva 2026

Tossa de Mar acull el certamen comarcal del Pubillatge de la Selva 2026

El nou mapa rural ja condiciona els recursos destinats als pobles petits

El nou mapa rural ja condiciona els recursos destinats als pobles petits

En marxa la XII Fira d’Entitats de Blanes, amb activitats de tota mena tot el cap de setmana al Passeig de Mar

En marxa la XII Fira d’Entitats de Blanes, amb activitats de tota mena tot el cap de setmana al Passeig de Mar

Margarita García, primera comissària a Catalunya: «Vam crear les unitats femenines de maltractament als 90 i van augmentar les denúncies perquè les dones se sentien protegides»

Margarita García, primera comissària a Catalunya: «Vam crear les unitats femenines de maltractament als 90 i van augmentar les denúncies perquè les dones se sentien protegides»

Un joc sobre llegendes gironines guanya el segon Concurs de Creació del Joc de Fires de Girona

Un joc sobre llegendes gironines guanya el segon Concurs de Creació del Joc de Fires de Girona

Un segle de vida gironina

Un segle de vida gironina

Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»

Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
Tracking Pixel Contents