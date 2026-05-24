Tossa de Mar acull el certamen comarcal del Pubillatge de la Selva 2026
Els nous representants comarcals són Júlia Bosch, de Maçanet de la Selva, Airon Tortoras, de Riudarenes, Júlia Bassas, d’Anglès i Jan Genover, de Vidreres
Tossa de Mar va ser aquest dissabte l’escenari del certamen comarcal del Pubillatge de la Selva 2026, una jornada que va reunir representants d’arreu de Catalunya per escollir la nova Pubilla, Hereu, Dama i Fadrí de la Selva.
La jornada es va iniciar al matí amb la realització dels exàmens a l’edifici de La Nau. A la tarda, es va celebrar una cercavila pels carrers del municipi, des de l’Espai Colomer fins a l’Església Vella, al recinte emmurallat de la Vila Vella, on va tenir lloc l’acte institucional de proclamació de les noves representacions comarcals.
El jurat va destacar l’alt nivell dels participants i la dificultat a l’hora d’escollir els guanyadors d’aquesta edició. Finalment, els nous representants del Pubillatge de la Selva 2026 són: Júlia Bosch, de Maçanet de la Selva, proclamada Pubilla de la Selva; Airon Tortoras, de Riudarenes, escollit Hereu de la Selva; Júlia Bassas, d’Anglès, proclamada Dama de la Selva i Jan Genover, de Vidreres, escollit Fadrí de la Selva.
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Tossa, Ana Abellán, va destacar “la importància de mantenir vives les tradicions populars i de donar continuïtat a iniciatives que fomenten el sentiment de pertinença, la cultura catalana i la implicació del jovent amb el territori”. Abellán també va agraïr “la participació de tots els candidats i candidates, així com la feina de les entitats i persones que han fet possible aquesta jornada”. L’acte va comptar amb el suport de l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Tossa de Mar i del Consell Comarcal de la Selva.
