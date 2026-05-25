Quatre ferits en una baralla multitudinària a Lloret, tres d’ells per arma blanca
La Policia Local va detenir una persona per lesions i dos dels afectats continuen ingressats greus al Trueta
Una baralla multitudinària a Lloret de Mar va acabar amb quatre joves ferits, tres d’ells per arma blanca i un quart amb contusions. Els fets van passar cap a les quatre de la matinada de diumenge al carrer Josep Tarradellas, a prop del camí de la Dona Marinera.
Dos dels ferits es troben ingressats en estat greu a l’Hospital Josep Trueta de Girona, tot i que no es tem per la seva vida. Un d’ells ha hagut de ser intervingut quirúrgicament dues vegades i és el jove a qui li va quedar un ganivet clavat a l’esquena. Pel que fa als altres dos ferits, un va ser atès al CAP i a l’altre li van haver de fer punts de sutura.
En la batussa hi van participar una vintena de persones contra un grup de cinc joves d’Arbúcies. L’altre grup estaria format per persones procedents de Mataró, Tossa de Mar i altres poblacions. A més, un vehicle de les víctimes de la baralla també va patir destrosses.
La Policia Local de Lloret de Mar es va fer càrrec de l’incident i va detenir un jove per un presumpte delicte de lesions. El SEM va traslladar els ferits als centres sanitaris.
La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de Blanes ha assumit la continuació de les diligències per aclarir els fets, segons confirmen fonts municipals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Delfí Geli després del descens del Girona: 'Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Crits de «directiva, dimissió» i retrets en una nit negra