La farmàcia Adell de Blanes abaixa la persiana en un gest simbòlic per celebrar els 100 anys d'història
L'establiment va celebrar ahir l'efemèride, just el dia en què van obrir per primer cop ara fa un segle
Ninguno
La Farmàcia Adell de Blanes va celebrar dilluns els 100 anys de vida amb un acte senzill i emotiu al mateix establiment del carrer Muralla abaixant simbòlicament la persiana. La commemoració va servir per recordar la trajectòria d’un negoci familiar que va obrir portes el 1926 i que encara avui continua en funcionament, amb la tercera generació de la família Adell al capdavant.
Per celebrar el centenari, va acollir un acte conduït per Maria Adell, que representa la tercera generació de la nissaga vinculada a l’establiment. La trobada va reunir familiars, treballadors, representants d’altres farmàcies de la ciutat i membres del consistori blanenc.
L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, va obrir l’acte amb unes paraules de reconeixement a la tasca de les tres generacions de farmacèutics que han mantingut viu l’establiment. El batlle va recordar també, en clau personal, les vegades que hi havia anat de jove a buscar receptes, i va destacar l’atenció i el tracte amable que sempre hi havia rebut.
La commemoració també va comptar amb la intervenció de l’historiador blanenc Aitor Roger, que va situar els assistents en el Blanes dels anys vint, quan Joan Adell Escalante va posar en marxa la farmàcia. Roger va recordar alguns episodis de la ciutat d’aquella època, com la petjada d’Antoni Gaudí a l’església de Santa Maria de Blanes, on a principis del 1906 s’hi van instal·lar unes trones dissenyades per l’arquitecte i destruïdes durant la Guerra Civil.
Joan Adell, el 1925
La història de la Farmàcia Adell es remunta al 1925, quan Joan Adell Escalante va arribar a Blanes amb la voluntat d’obrir-hi un establiment. L’oportunitat va arribar quan l’apotecari Santiago Espinosa de los Monteros va posar a la venda el local del carrer Muralla. Un any més tard, Adell el va posar en funcionament i, des d’aleshores, la farmàcia no ha deixat de donar servei.
Una part d’aquest segle d’història ja es va poder veure a principis de maig en una exposició a la Sala Municipal Maria Luisa García-Tornel, amb documentació, fotografies i estris antics vinculats a l’activitat farmacèutica. Entre el material exposat hi havia microscopis, recipients de porcellana típics de les farmàcies i instruments utilitzats per elaborar preparats.
Fórmules magistrals d'elaboració pròpia
L’establiment també va destacar per les fórmules magistrals d’elaboració pròpia. L’any 1929 va començar a preparar especialitats farmacèutiques com els supositoris Espinterin bismútic o les injeccions Vixaam. El producte més recordat, però, va ser la pomada GUPY, elaborada amb productes balsàmics naturals i que es va arribar a vendre en farmàcies de tot el país. La Guerra Civil en va interrompre la producció, però encara avui hi ha qui la recorda i la demana.
Amb el pas dels anys, la farmàcia va continuar vinculada a la família. Joan Adell Álvarez, fill del fundador, s’hi va incorporar el 1963 i va impulsar una primera reforma de l’establiment. Més endavant, el 1972, va obrir una segona farmàcia al carrer Anselm Clavé. La continuïtat va passar després per Maria Teresa Creixell Sureda i, posteriorment, per les filles Teresa i Maria Adell, que van mantenir la vocació farmacèutica familiar.
L’acte del centenari també va comptar amb la presència del primer tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Turisme, Comerç i Empresa, Joan Felip, i de la regidora d’Arxiu i Patrimoni Històric, Mònica Rabassa. Tots dos es van sumar al reconeixement a un establiment que, més enllà de la venda de medicaments, ha estat durant dècades un punt de confiança i assessorament per a molts veïns de Blanes.
- Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
- El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Propietat, Cárcel, Míchel, plantilla i estadi: les grans incògnites del Girona a Segona
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Auxilien una parella i el seu gos després que el cotxe quedés atrapat en un bassal a la Vall d’en Bas