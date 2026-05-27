Blanes es posiciona com a destinació cultural a la Costa Brava amb noves rutes

La iniciativa inclou deu rutes gratuïtes fins al novembre per descobrir el patrimoni històric, cultural i literari del municipi

Primera visita guiada Ruta de les Ermites. / Ajuntament de Blanes

Blanes ha posat en marxa aquest cap de setmana una nova temporada de visites guiades gratuïtes amb l'objectiu de reforçar el posicionament com a destinació cultura i amb identitat pròpia a la Costa Brava. En total són deu visites entre el 24 de maig i l'1 de novembre.

La temporada es va inaugurar diumenge passat amb la Ruta de les Ermites, la més extensa de les tres propostes disponibles. L’activitat va comptar amb la presència del primer tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Turisme, Comerç i Empresa, Joan Felip, qui va assistir al punt de sortida situat a l’Oficina de Turisme de la Plaça Catalunya.

Organitzades pel Departament de Turisme de l’Ajuntament, les visites formen part d’una estratègia per potenciar els recursos locals i millorar la visibilitat del municipi en l’àmbit del turisme cultural. A més, es vol apropar el relat històric de la ciutat tant als residents com als visitants.

Les rutes tenen una durada aproximada d’una hora i mitja, excepte la Ruta de les Ermites, que s’allarga fins a les dues hores i mitja. En aquest cas, es recomana portar calçat esportiu, ja que el recorregut abasta diversos punts del territori on es troben les ermites del municipi.

Tot i que les tres rutes —ermitges, literària i pel centre històric— són gratuïtes, cal fer inscripció prèvia. La programació continuarà durant els mesos de juny, agost, setembre, octubre i novembre, alternant itineraris i idiomes.

Amb aquesta iniciativa, Blanes aposta per un model de turisme cultural, sostenible i de proximitat, que convida a redescobrir la ciutat més enllà del sol i la platja, i a connectar amb els seus espais patrimonials i la seva història.

