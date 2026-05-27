Convocada aturada del personal municipal de Lloret de Mar per reclamar millores salarials
Els treballadors tenen previst concentrar-se a les dotze quan se celebrarà un ple sol·licitat per Junts, Tots per Lloret i ERC per debatre sobre el deteriorament del clima laboral i la gestió dels recursos humans
La plantilla de la Policia Local manté la pressió sense fer hores extraordinàries
L'Ajuntament de Lloret de Mar arrossega un conflicte laboral que s'ha visibilitzat en els darrers mesos per la decisió de la Policia Local de deixar de fer hores extraordinàries i posteriorment els serveis de manteniment deixant de fer guàrdies. Ara s'hi sumaria la resta del personal. El sindicat CSIF ha convocat per divendres a les dotze una aturada dels treballadors coincidint amb la celebració d'un ple extraordinari sol·licitat per Junts, Tots per Lloret i ERC per analitzar el deteriorament del clima laboral i la gestió dels recursos humans.
Tant la Policia Local com la resta del personal reclamen que es renovi el conveni col·lectiu que està caducat des del 2012. Segons els sindicats, això ha suposat una "alarmant pèrdua" retributiva al llarg dels darrers 15 anys.
Segons CSIF, després de diferents reunions de tots els sindicats representats amb l'equip de govern i els tècnics implicats, "ens han fet una única proposta que queda molt lluny de la proposta inicial que en el seu moment vam presentar".
Segons exposen, consistiria a tirar de romanent de tresoreria de 103.000 euros que resten per no depassar els límits de la massa salarial, per repartir-lo entre tots els treballadors, augmentant un nivell de complement de destí per als grups C1 i C2 que suposarien 30 euros bruts, i per al grup AP dos nivells amb 55 euros bruts. També actualitzarien a la baixa part dels conceptes reclamats com les dietes per assistències a judicis.
Aquest límit els manifesten que no es podria depassar. Des de la part sindical ho estudien i els faran arribar opcions.
Les reunions no avancen
Fonts dels representants sindicals de la Policia Local, el col·lectiu que ha deixat de fer hores extraordinàries, també informen que les reunions no avancen. Sostenen que fa anys que intenten arribar a acords amb bona predisposició i que la pèrdua retributiva és del 30%.
La decisió de no fer hores extraordinàries suposa que es mantenen molt pocs agents durant els torns. Atenen les situacions de més urgència al carrer, però alerten que com aquest cap de setmana es generen incidents com la baralla en què es van veure involucrades nombroses persones amb quatre ferits, i actuar suposa també posar en risc la seguretat dels agents si només hi ha una patrulla.
Al ple municipal celebrat dilluns a la tarda, els grups polítics de l'oposició van posar sobre la taula en diversos moments la necessitats de resoldre la situació laboral que en el cas de la Policia Local comporta un problema important de cara a l'arribada de la temporada turística. El govern sempre ha defensat que s'escolten les reivindicacions del personal i no tenen cap problema per negociar.
