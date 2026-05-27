Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva

Els Mossos han recuperat tots els animals sostrets d'aquesta granja i la investigació continua per esbrinar l'origen d'altres ovelles localitzades

Imatge d'arxiu d'un ramat de xais de raça xisqueta. / DdG

Laura Teixidor

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb el robatori de xais d’una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. Segons ha pogut confirmar aquest diari, la policia tenia una denúncia dels fets des del 26 de maig i aquest dimecres ha localitzat una trentena d’animals.

Els xais s’han trobat a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, després que Unió de Pagesos alertés els Mossos de la venda d’animals en un portal d’anuncis d’internet i de la possible relació amb els robatoris recents a Maçanet.

La policia ha pogut recuperar tots els caps de bestiar sostrets a l’explotació de Maçanet. En el mateix punt també s’hi han trobat altres animals, i la investigació continua oberta per determinar de quines explotacions procedeixen i per les causes dels robatoris.

El robatori havia estat denunciat públicament pel sindicat Revolta Pagesa, que havia fet una crida a la col·laboració ciutadana per intentar localitzar els animals. El ramat sostret estava format per ovelles joves i marrans de raça xisqueta, una raça ovina autòctona del Pirineu català.

Unió de Pagesos ha celebrat la ràpida actuació dels Mossos i la detenció de la persona presumptament implicada. El sindicat havia advertit la policia després de detectar que els animals es posaven a la venda per internet.

