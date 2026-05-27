Roben una quarantena de xais d’una explotació ramadera a Maçanet de la Selva

El sindicat Revolta Pagesa demana col·laboració ciutadana per localitzar els animals, de raça xisqueta

Imatge d'arxiu d'un ramat de xais de raça xisqueta / DdG

Redacció

Maçanet de la Selva

El sindicat Revolta Pagesa ha denunciat el robatori d’un ramat d’una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. Segons ha fet públic l’organització agrària a través de les xarxes socials, els fets haurien tingut lloc la nit de dilluns a dimarts i els lladres s’haurien endut una quarantena d’animals.

El ramat sostret estaria format per ovelles joves i marrans de raça xisqueta, una raça ovina autòctona del Pirineu català. Revolta Pagesa ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per intentar localitzar els animals i evitar que puguin ser venuts o traslladats sense control.

El sindicat demana que qualsevol persona a qui s’ofereixin animals d’aquestes característiques, o que detecti moviments sospitosos de camions o de bestiar, truqui immediatament al 112 i avisi els Mossos d’Esquadra. També demana que es faci arribar qualsevol informació a través dels seus canals de contacte.

“Qualsevol detall, per petit que sembli, pot ser clau”, ha advertit Revolta Pagesa en el missatge difós públicament. L’organització també ha demanat ajuda per compartir l’avís a les xarxes socials amb l’objectiu de donar la màxima difusió possible al robatori i dificultar que els animals puguin ser amagats o comercialitzats.

