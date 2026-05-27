Roben una quarantena de xais d’una explotació ramadera a Maçanet de la Selva
El sindicat Revolta Pagesa demana col·laboració ciutadana per localitzar els animals, de raça xisqueta
El sindicat Revolta Pagesa ha denunciat el robatori d’un ramat d’una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. Segons ha fet públic l’organització agrària a través de les xarxes socials, els fets haurien tingut lloc la nit de dilluns a dimarts i els lladres s’haurien endut una quarantena d’animals.
El ramat sostret estaria format per ovelles joves i marrans de raça xisqueta, una raça ovina autòctona del Pirineu català. Revolta Pagesa ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per intentar localitzar els animals i evitar que puguin ser venuts o traslladats sense control.
El sindicat demana que qualsevol persona a qui s’ofereixin animals d’aquestes característiques, o que detecti moviments sospitosos de camions o de bestiar, truqui immediatament al 112 i avisi els Mossos d’Esquadra. També demana que es faci arribar qualsevol informació a través dels seus canals de contacte.
“Qualsevol detall, per petit que sembli, pot ser clau”, ha advertit Revolta Pagesa en el missatge difós públicament. L’organització també ha demanat ajuda per compartir l’avís a les xarxes socials amb l’objectiu de donar la màxima difusió possible al robatori i dificultar que els animals puguin ser amagats o comercialitzats.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
- Foc nou al Girona
- El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit