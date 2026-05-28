La Policia Local de Blanes enxampa un lladre a dins d'un restaurant i el deté després d’una persecució
Un avís veïnal permet detenir un sospitós de robatori en un restaurant de Blanes
La Policia Local de Blanes va detenir la matinada del dimarts 19 de maig un home sospitós d’haver entrat a robar en un restaurant de la zona turística d’Els Pins, a prop del passeig de S’Abanell i del parc de cal·listènia.
Els fets van passar cap a quarts de quatre de la matinada, quan un veí va alertar la policia que hi havia una persona a l’interior de l’establiment. Diverses patrulles es van desplaçar fins al lloc i van comprovar que el sospitós encara era dins del local.
En veure arribar els agents, l’home va fugir corrent per la via pública. La Policia Local el va perseguir a peu fins que va saltar un mur i va accedir al pati interior d’un bloc comunitari situat a prop del restaurant.
Un dels agents va localitzar el sospitós amagat entre la vegetació. En veure’s descobert, l’home va intentar tornar a saltar el mur per sortir al carrer. Un caporal va aconseguir retenir-lo per una cama i es va iniciar un forcejament, fins que un altre agent va entrar al pati i el va poder detenir.
Després de la detenció, la Policia Local de Blanes va comprovar que l’home tenia una ordre de detenció en vigor per un altre delicte. L’operatiu va durar prop de tres quarts d’hora, informa l'ajuntament.
Diversos veïns de la zona d’Els Pins van presenciar l’actuació policial des dels balcons dels edificis propers. Els agents els van prendre declaració per incorporar els seus testimonis a l’atestat.
