La Selva modernitza les Coves del Pasteral amb noves infraestructures i tecnologia 3D
El projecte, finançat amb fons europeus, combina conservació del patrimoni, realitat virtual i noves infraestructures per potenciar el turisme intel·ligent
El Consell Comarcal de la Selva ha presentat aquest matí a l’Estació del Pasteral el resultat de les actuacions de millora i digitalització de les Coves del Pasteral, a la Cellera de Ter. Aquesta intervenció integral s’emmarca dins el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) de la Selva Interior i representa un pas endavant en la preservació del patrimoni natural i la seva adaptació als nous models de turisme intel·ligent.
L’actuació principal ha consistit en l’execució d’obres de millora per garantir la conservació de la cavitat i facilitar-ne la visita. Amb un pressupost de 51.100 euros i un termini de sis setmanes, s’han instal·lat estructures metàl·liques integrades a l’entorn, així com tancaments, baranes de seguretat, rampes d’accés i altres elements de protecció. L’objectiu és assegurar una visita segura alhora que es preserva la integritat geològica de l’espai.
Paral·lelament, s’ha desenvolupat una experiència turística innovadora valorada en 61.770,50 euros. Els visitants poden accedir a una visita virtual amb ulleres 3D que permet explorar l’interior de la cova amb gran detall. Aquesta proposta es complementa amb un mapping de gran format i diversos documentals temàtics que aprofundeixen en la riquesa del recurs natural.
Instal·lació de codis QR
El desplegament del PSTD al municipi també ha inclòs altres accions, com la instal·lació de codis QR per facilitar la interpretació del patrimoni i la incorporació de mobiliari per a bicicletes, amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible.
El vicepresident del Consell Comarcal de la Selva, Albert Sanz, ha destacat que aquesta actuació “demostra el compromís amb la preservació activa del patrimoni” i ha subratllat que el projecte permet “preparar les Coves del Pasteral per al futur amb criteris d’accessibilitat i sostenibilitat”. També ha remarcat el paper de les tecnologies immersives per posicionar la Selva Interior com a referent en turisme intel·ligent i desestacionalitzar l’oferta turística.
Per la seva banda, l’alcaldessa de la Cellera de Ter, Gemma Panella, ha valorat molt positivament la iniciativa i ha afirmat que “la recuperació i modernització de les coves és una fita clau per al municipi”, ja que permet posar en valor un element identitari i reforçar l’atractiu turístic de la zona.
El projecte ha estat finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb fons de la Unió Europea – Next Generation EU.
