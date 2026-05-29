Un incendi en una masia a Vilobí d’Onyar mobilitza fins a 9 dotacions de Bombers

Diversos veïns i conductors de la zona han alertat del foc en una masia deshabitada a Vilobí d'Onyar per la gran columna de fum negre

Flames i fum a l’entorn de la masia abandonada que crema aquest vespre a Vilobí d’Onyar. / David Aparicio

Jesús Badenes

Vilobí d'Onyar

Un incendi crema aquest vespre una masia abandonada a Vilobí d’Onyar i ha mobilitzat inicialment nou dotacions dels Bombers. L’avís s’ha rebut a les 18.20 hores i ara hi continuen treballant vuit dotacions.

El foc afecta una antiga casa deshabitada on hi hauria una acumulació de plàstics, fet que ha provocat una columna de fum negra visible des de diversos quilòmetres. La imatge ha alertat veïns i conductors de la zona.

Els Bombers treballen per apagar les flames i controlar l’incendi. La presència de material plàstic explica la densitat del fum i pot complicar les tasques d’extinció. Amb la informació disponible fins ara, no consta que hi hagi persones ferides.

