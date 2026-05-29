Intervenen 121 quilos de cabdells d’una macroplantació de marihuana a Lloret de Mar
Els Mossos detenen el responsable del cultiu que tenia un consum elèctric sis vegades superior a l’habitual
Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una macroplantació de marihuana a Lloret de Mar i han detingut el seu responsable després d’intervenir 121,5 quilos de cabdells que s’estaven assecant dins d’una casa. La droga, segons la policia, està valorada en més de 219.000 euros al mercat il·lícit.
La investigació va començar a mitjans mes de març i va incloure diverses vigilàncies dels agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Blanes a l’immoble del carrer Pau Picasso de la zona de Fenals de Lloret de Mar. Els agents van detectar una connexió elèctrica il·legal i un consum de llum que arribava a ser sis vegades superior a l’habitual, uns indicis que apuntaven que la casa s’havia utilitzat per al cultiu intensiu de marihuana, a banda de la forta olor que sortia de l'immoble.
Quan els Mossos van intervenir-hi el dijous 28 de maig, no van trobar la plantació en fase de creixement, sinó els cabdells de marihuana assecant-se a dins la casa, que eren el resultat del cultiu que s’havia fet a l’interior de l’habitatge. El volum de droga intervinguda i el consum elèctric detectat van permetre vincular l’immoble amb una plantació de grans dimensions.
Arran de l’operatiu, els agents van detenir el responsable de la casa investigada: un ciutadà albanès de 29 anys, que fins ara no tenia antecedents policials, a qui acusen de ser presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un de frau elèctric.
La investigació continua oberta per acabar d’aclarir l’abast de l’activitat i determinar si hi ha més persones implicades, informa el cos policial.
