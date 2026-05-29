Un multireincident intenta atacar dos policies locals amb un ganivet a Blanes i l’acaben reduint a punta de pistola
L’home va quedar detingut per intent d’homicidi i, dos dies després, ja en llibertat, va acabar amb els peus amputats després de saltar a les vies del tren a Malgrat de Mar
La Policia Local de Blanes va detenir dilluns al matí un delinqüent multireincident de més de 40 anys, vell conegut del cos i amb antecedents policials per diversos incidents, després que intentés atacar dos agents amb un ganivet al carrer Ernest Lluch, darrere del CAP de la Plantera.
La intervenció va ser d’alt risc, però també molt ràpida: l’avís va entrar quan faltaven cinc minuts per a les vuit del matí i, a les 8:14 hores, l’home ja havia estat reduït i arrestat.
Els fets van començar quan una vianant va alertar la Policia Local de Blanes que hi havia un home armat amb un ganivet a la zona. Davant la situació de perill, agents es van desplaçar a lloc i van localitzar l’individu a l’entorn del CAP 2 de Blanes, on hi ha el CAS Selva Marítima, el Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències.
Segons fonts coneixedores dels fets, tot apunta que l’home esperava l’obertura del centre, prevista a les vuit del matí, per rebre la metadona. En aquell moment, es trobava molt agitat. Quan els agents van arribar, l’individu es va abraonar contra ells amb l’arma blanca i els va intentar atacar en més d’una ocasió, segons fonts policials.
Tensió
La tensió va anar en augment fins al punt que els policies van arribar a desenfundar les armes reglamentàries i el van apuntar per contenir l’amenaça. Els agents també es disposaven a fer ús de la pistola elèctrica Taser, però finalment l’home va desistir de l’actitud agressiva i va poder ser reduït sense que cap policia resultés ferit.
Tot i que no hi va haver agents lesionats, fonts oficials confirmen que l’home va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte d’intent d’homicidi. Després de l’arrest, va passar a disposició judicial i va quedar amb llibertat amb càrrecs.
Sense peus
El cas va tenir un nou episodi dimecres. Segons fonts consultades, l’home va resultar ferit greu en un incident ferroviari a l’estació de Malgrat de Mar. L’individu hauria accedit a la zona de vies coincidint amb l’entrada d’un tren i, arran dels fets, li han hagut d’amputar els dos peus.
