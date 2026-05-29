Protesta dels treballadors a Lloret de Mar i tensions al ple pel conflicte laboral
El ple aprova una moció d'ERC, Junts i Tots per Lloret, amb els vots de l'oposició i el soci de govern Lloret en Comú amb mesures per resoldre i fer seguiment del procés de negociació amb els treballadors
Els treballadors de l'Ajuntament de Lloret de Mar s'han concentrat aquest migdia reclamant que el govern negociï les millores laborals que han proposat i aprofitant que ha tingut lloc un ple convocat per ERC, Junts i Tots per Lloret per debatre sobre la crisi laboral. Demanen que es renovi el conveni caducat des de fa 15 anys. El ple, després d'un tens debat entre oposició i la regidora de Recursos Humans, Míriam Rodríguez, ha aprovat la moció de l'oposició amb els vots de tots els grups de l'oposició (ERC, Junts, Tots per Lloret, VOX) del soci de govern de Lloret en Comú, Frederic Guich. Entre altres mesures es demana un pla integral de millora amb mesures concretes.
La decisió de la Policia Local de fer hores extraordinàries i la brigada de manteniment de no fer guàrdies durant el mes de maig han evidenciat els darrers mesos el conflicte laboral que afecta a tot el personal municipal que reclama principalment una revisió del conveni que és del 2012 per millorar les condicions laborals i salarials. Hi ha hagut negociacions que fins ara no han prosperat. S'han concentrat amb pancartes a les dotze del migdia i una part, com la Policia Local, ha assistit al ple.
El portaveu d'ERC i en representació dels grups que han presentat la moció, Albert Ferrández, ha exposat que "la situació actual ha assolit un nivell de deteriorament greu i generalitzat que posa en qüestió la capacitat de l'equip de govern per garantir una gestió adequada dels recursos humans i en conseqüència el correcte funcionament dels serveis públics". Ha recordat que no es convoca el ple per un conflicte puntual, sinó que hi ha hagut un "fet insòlit" amb tots els sindicats actuant conjuntament per la mala situació. Consideren que el govern "no escolta" i per això han portat a ple mesures concretes.
Els companys de l'oposició han posat sobre la taula també el conflicte. Coque Hernado de VOX, ha recordat que la situació suposa tenir molt poca policia patrullant.
Per part de Sumem Lloret, Lara Torres, "la conclusió de les reunions és força clara, preocupació real i malestar generalitzat que no podem ingnorar" i que el debat és necessari perquè el problema existeix.
Albert Robert, de Tots per Lloret, ha evidenciat que "quan les mesures de protesta es van acumulant el problema ja no és puntual ni sectorial, passa a ser estructural i el que més ens preocupa és que comença a tenir conseqüències més enllà de la negociació col·lectiva" referint-se a personal que ha optat per marxar.
Finalment, Jordi Martínez, de Junts per Lloret ha defensat que ho fan per "responsabilitat política "perquè la situació ha arribat a un punt de deteriorament "greu".
Frederic Guich, regidor d'Assumptes Laborals, durant la intervenció ha manifestat que havia dubtat de no donar suport, però ha admès que hi ha un conflicte i s'ha mostrat convençut que s'arribaria a un acord. Ha donat suport a la moció.
La regidora de Recursos Humans Míriam Rodríguez ha respost amb una forta crítica per la convocatòria del ple que considera una manera de fer soroll i ha recordat que molts dels que estan avui a l'oposició estaven al govern abans del 2023. Per tant, podrien haver negociat un conveni que és del 2012.
Ha detallat entre altres accions que ha realitzat l'actual govern que s'han creat sis places noves des del 2024, el reforç de diverses àrees no només amb efectius sinó amb promoció interna; mitges jornades que han passat a ser jornada sencera; sis places d'interins a la Policia Local que aquest any seran deu; o la creació de figures que no existien com el tècnic d'igualtat.
L'oposició ha insistit que no es respongui a la defensiva i que es negociï i s'escolti el personal.
La moció que s'ha aprovat contempla:
- Donar compte de la situació del personal municipal des de l'inici de legislatura incloent evolució de la plantilla, nombre de baixes laborals, dades d'abstentisme, vacants i cobertura de places, rotació i pèrdua de personal, mobilitat interna i comissions de servei.
- Instar el govern a assumir les responsabilitats polítiques en la situació generada en l'àmbit de la gestió dels recursos humans
- Elaborar amb caràcter urgent un diagnòstic independent de la situació laboral en un màxim de tres mesos.
- Presentar en un termini de tres mesos un pla integral de millora amb mesures concretes,
- Garantir transparència negociacions.
- Establir mecanismes de seguiment.
S'ha aprovat amb la introducció d'una esmena de Sumem per retirar la reprovació dels regidors Miriam Rodriguez i Frederic Guich, responsables de Recursos Humans i Assumptes Laborals.
