Arbúcies s'omple de colors, flors i olors amb l'art efímer de les catifes
La celebració, declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional, ha celebrat aquest any els 80 anys del primer disseny
Els carrers d’Arbúcies han florit un any més per la celebració del Concurs de Catifes de Flors Naturals, declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional i molt estimada per veïns i veïnes. Amb l'ambient carregat de colors, flors i olors, aquest municipi de la Selva rep cada primavera milers de visitants d'arreu de les comarques gironines.
A partir de les 6 de la tarda del dissabte ja es dona el tret de sortida a la confecció de Catifes de Flors Naturals del Montseny i raconsCATIFES. Ara bé, no és fins el dia següent a les dues del migdia que es dona per acabat el concurs que guarneix els carrers Camprodon, L’Havana, Major, Pont, Sant Jaume, Segimon Folgueroles, Sorrall i Vern. El diumenge és el dia més concorregut, des de primera hora del matí tothom es reuneix amb la seva entitat, escola o veïns per confeccionar les seves composicions fetes exclusivament amb flors naturals.
Aquest any, totes les catifes tenen un element en comú: els 80 anys del primer disseny, que es va fer l'any 1947. Mentre que dues de les catifes han volgut homenatjar a dues dones que havien fet el disseny de les catifes durant anys, d'altres han optat per inspirar-se en el centenari de la mort de Gaudí.
En total, s'han composat 26 catifes i 24 raconsCATIFES. Pel que fa als participants, es pot veure una clara implicació del poble, no només dels seus veïns i veïnes, sinó del teixit municipal. I és que 11 de les catifes han sigut fetes per entitats i associacions locals i 3 les han confeccionades centres educatius d'Arbúcies. La resta les han creat diversos arbuciencs i arbucienques.
A partir de les sis de la tarda, es celebra la Plantada de gegants a la plaça 1 d'Octubre, a càrrec de la Colla de Geganters d’Arbúcies i de Breda. I a partir de 2/4 de 7 de la tarda, als carrers on s’han confeccionat les catifes, hi passa la cercavila amb els Gegants, Grallers i Flabiolaires d’Arbúcies, Colla Gegantera de Breda, l'espectacle itinerant Kosmik, l'espectacle itinerant Pilots i gegants, grallers i percussió de Caixa De Trons Girona.
D'altra banda, tothom qui ha volgut, al llarg del cap de setmana es podia visitar l'exhibició de RaconsCATIFES, també la Fira d’artesans, a la placeta de Can Reus i, finalment, la Fira d’atraccions, a l’Avinguda dels Països Catalans. A més a més, fins al 28 de juny, al Museu Etnològic del Montseny (la Gabella) s'hi pot veure l'exposició CANTÀVEM, CANTEM... I CANTAREM!. Es tracta d'una exposició audiovisual del projecte Càntut, cançons de tradició oral, que posa de manifest la necessitat humana i natural de cantar i la importància de difondre les cançons de transmissió oral com a element que ens arrela al nostre territori i cultura, i en el qual hi han participat una quinzena de persones d’Arbúcies. De fet, la Gabella, per Catifes de Flors, ofereix portes obertes en un horari que va de 2/4 d’11 a les 2 del migdia i de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.
Arbúcies dona així, amb l'art efímer de les catifes, el tret de sortida a les Enramades, que se celebraran els propers 4, 5, 6, 7 i 8 de juny. Enguany, la festivitat ha apostat per ajuntar alguns carrers i canviar enramades de dies, que fins ara s'allargaven fins dimecres. Tal com expliquen al programa de les festes: "Amb aquesta nova organització, la festa es concentra de dijous a dilluns, sense eliminar cap acte, sinó reprogramant-los per tal de reforçar-ne la participació".
Els arbuciencs i arbucienques han demostrat un any més la seva passió per una diada tan emblemàtica i l'Associació de Catifaires d’Arbúcies també ho té clar: "Vivim en un món que tendeix a conservar-ho tot, a fer-ho permanent, a immortalitzar cada instant. Les catifes, en canvi, ens recorden que hi ha bellesa en allò que és temporal".
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Catorze platges de la Costa Brava tindran espai per a gossos aquest estiu
- Un jutjat de Lleida investigarà la xarxa amb epicentre logístic a Girona dedicada al robatori de Toyota RAV4
- Professors i Educació signen 'in extremis' un acord que inclou un augment de 450 euros mensuals
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Mes 300 de persones evacuades d’un hotel a Castell-Platja d’Aro per un incendi
- Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027