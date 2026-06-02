Blanes clou el Projecte Rossinyol amb alumnes procedents de diversos països
La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de Blanes i la Universitat de Girona, ha comptat aquest curs amb 13 parelles de mentoria formades per escolars nouvinguts i estudiants universitaris
Blanes ha celebrat la cloenda de la 17a edició del Projecte Rossinyol, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Blanes i la Universitat de Girona que fomenta la mentoria entre estudiants universitaris i infants i joves nouvinguts. L’acte de tancament del curs 2025-2026 va tenir lloc divendres passat a la Sala de Plens Maria Dolors Oms de l’Ajuntament de Blanes.
La sessió va reunir mentors i mentores, alumnes mentorats, famílies i representants dels centres educatius participants. L’acte va estar encapçalat per la tinenta d’alcalde d’Educació, Gloria Agudo, acompanyada de Núria Mestres, tècnica en mentoria en representació de la Universitat de Girona. Totes dues van donar la benvinguda als assistents i van introduir una presentació elaborada amb Canva amb la col·laboració dels mentors i mentores.
Durant la cloenda, la Luz, del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Blanes, va anar presentant les diferents parelles participants. Mentors i mentorats van compartir les experiències viscudes al llarg del curs, posant en valor els vincles de confiança, l’aprenentatge mutu i les trobades que han dut a terme durant els darrers mesos.
La trobada també va incloure la projecció d’un vídeo recopilatori amb imatges de les activitats realitzades per les parelles al llarg del curs, elaborat a partir de les fotografies compartides a través de Tellfy. L’acte es va tancar amb una fotografia de família amb tots els participants, representants educatius, famílies, la regidora d’Educació, la tècnica de la Universitat de Girona, membres del Pla Educatiu d’Entorn i el cap del Departament d’Educació.
En aquesta 17a edició, el Projecte Rossinyol ha comptat amb 26 participants, distribuïts en 13 parelles formades per estudiants de la Universitat de Girona i escolars de Blanes. Els infants i joves mentorats tenen entre 9 i 14 anys i estudien en quatre centres públics del municipi: l’Escola Carles Faust, l’Escola Quatre Vents, l’Escola Joaquim Ruyra i l’Escola Napoleó Soliva.
Els alumnes participants provenen d’Ucraïna, Bolívia, Marroc, Colòmbia, Cuba, Moldàvia, Jordània i Rússia. Per la seva banda, els mentors i mentores viuen majoritàriament a Blanes o en poblacions properes i cursen estudis a la Universitat de Girona en àmbits com Educació Infantil, Biologia, Dret, Pedagogia, Química, Mestre en Educació Primària i Enginyeria Elèctrica i Electrònica.
El Projecte Rossinyol és una experiència de mentoria social que, des de fa gairebé dues dècades, contribueix a l’acollida, la inclusió i l’acompanyament educatiu d’infants i joves nouvinguts al municipi.
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- La Pastisseria Buhigas de Caldes busca relleu abans de tancar portes aquest any
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros