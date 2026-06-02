Crema completament una barraca en una finca de Maçanet de la Selva
La construcció ha quedat completament afectada, però no hi ha hagut ferits ni el foc ha arribat a zona forestal
Ensurt de matinada en una finca de Maçanet de la Selva per un incendi que ha cremat completament una barraca on s’hi sol haver animals i eines.
Els fets s’han produït aquest dimarts a primera hora del matí al veïnat Comajuliana. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís cap a dos quarts de sis a través del telèfon d’emergències 112 i han activat sis dotacions fins al lloc.
Quan els efectius han arribat a la finca, les flames afectaven la barraca, que ha quedat totalment cremada. Els Bombers han treballat per estabilitzar el foc i evitar que avancés cap a l’entorn.
Segons el cos d’emergències, l’incendi no ha arribat a cremar vegetació forestal. Tampoc no consten persones ni gossos ferits arran del succés.
