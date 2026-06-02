Detingut a Lloret un implicat en una estafa de 94.000 euros pel mètode de la "filla en problemes"
La Policia Nacional ha identificat onze persones i n’ha arrestat cinc per enganyar una dona de 69 anys a través de WhatsApp
Una de les persones detingudes per una ciberestafa de 94.018 euros ha estat arrestada a Lloret de Mar. La investigació, dirigida pel Grup de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional de Valladolid, ha permès identificar onze persones implicades en l’entramat i detenir-ne cinc a la localitat selvatanda, Valladolid, Vigo, Alacant i Parla.
La víctima és una dona de 69 anys que va ser enganyada l’abril del 2025 mitjançant el conegut mètode de la “filla en dificultats”. Segons la Policia Nacional, els estafadors van contactar amb ella per WhatsApp fent-se passar per la seva filla i li van fer creure que tenia un problema econòmic urgent. També li van explicar que escrivia des d’un número nou perquè el telèfon habitual estava avariat.
La dona va confiar en el relat i va fer cinc transferències als comptes que li van indicar els delinqüents. Tres eren de 9.897 euros cadascuna, una quarta de 34.327 euros i l’última de 30.000 euros. En total, els estafadors van aconseguir 94.018 euros.
Quan la víctima va comprovar que la seva filla no tenia cap problema econòmic i va poder contactar-hi pel número de sempre, va anar a dependències policials i va presentar denúncia. A partir d’aquí, el Grup de Ciberdelinqüència de Valladolid va assumir la investigació.
Aquest tipus d’estafa s’ha fet especialment conegut a les comarques gironines, on els cossos policials han dut a terme diverses operacions i detencions. Sovint, els delinqüents utilitzen “mules”, joves en situació de vulnerabilitat que permeten que els diners obtinguts il·lícitament arribin als seus comptes a canvi d’una comissió.
11 mules bancàries
Els agents van determinar la identitat d’onze persones que haurien actuat com a mules bancàries dins l’entramat. Aquest terme fa referència a persones que faciliten els seus comptes bancaris perquè els estafadors hi puguin rebre els diners defraudats, moure’ls ràpidament i dificultar-ne el rastreig policial. En alguns casos, aquestes persones són conscients de l’origen il·lícit dels diners; en d’altres, són captades a canvi d’una compensació econòmica i segueixen instruccions dels responsables de l’organització.
Segons la Policia Nacional, en aquest cas els investigats no haurien participat en el disseny inicial de l’estafa, però la seva col·laboració va ser clau per rebre, transferir i ocultar els imports defraudats. Els fons haurien estat canalitzats cap a comptes de França i el Regne Unit.
La investigació es va traslladar a diverses prefectures policials, ja que els investigats residien en diferents punts de l’Estat. En concret, es va comunicar el resultat de les diligències a les prefectures de Catalunya, Castella-la Manxa, València, Canàries, Andalusia Occidental, Galícia i Madrid.
El més actiu, a Valladolid
El primer detingut va ser arrestat a Valladolid el 4 de novembre del 2025. Segons els investigadors, tenia un paper més actiu que la resta perquè feia transferències circulars entre comptes de la seva titularitat per intentar dificultar la traçabilitat bancària dels diners. Després de declarar, va quedar en llibertat amb l’obligació de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit.
En els últims mesos, la Policia Nacional ha detingut quatre persones més a Vigo, Alacant, Lloret de Mar i Parla. Amb aquests arrestos, el cos dona per conclosa la investigació i ha posat l’atestat en coneixement de l’autoritat judicial competent.
La Policia Nacional recorda que, davant d’aquest tipus de missatges, cal desconfiar de qualsevol petició urgent de diners i intentar contactar amb el familiar pel seu número habitual abans de fer cap transferència. També recomana fer preguntes concretes que només pugui respondre aquella persona per confirmar-ne la identitat.
