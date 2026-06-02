ERC acusa el govern de Lloret de no assumir responsabilitats pel conflicte laboral a l’Ajuntament
Els republicans sostenen que el ple extraordinari va evidenciar l’aïllament polític de l’alcalde Adrià Lamelas
Esquerra Republicana de Lloret de Mar considera que el ple extraordinari celebrat divendres passat sobre la situació laboral a l’Ajuntament ha evidenciat la manca d’autocrítica del govern municipal i l’aïllament polític de l’alcalde, Adrià Lamelas. Segons els republicans, l’executiu local no va assumir cap responsabilitat pels problemes interns de l’organització i va centrar bona part de les intervencions a atacar l’oposició i qüestionar la convocatòria del ple.
El portaveu d’ERC, Albert Ferrández, ha afirmat que els conflictes laborals poden existir en qualsevol administració, però ha considerat greu que, després de mesos de tensió i amb prop d’un centenar de treballadors omplint la sala de plens, el govern “continuï sense entendre el missatge que li està enviant la plantilla”.
La formació republicana destaca especialment la reacció dels treballadors municipals durant la intervenció de la regidora de Recursos Humans. Ferrández ha assenyalat que “l’aplaudiment irònic” que va rebre la regidora va ser “una mostra evident del rebuig” que generen les explicacions del govern entre la plantilla. Segons ERC, aquell moment resumeix la desconnexió existent entre l’executiu local i els treballadors municipals.
Els republicans també consideren que el ple va deixar una altra evidència política: la pèrdua de confiança de l’alcalde entre els seus propis aliats. La moció va prosperar amb el suport de tota l’oposició, inclòs Lloret en Comú, soci de govern del PSC, i també de Sumem Lloret, formació que ERC situa entre els principals suports polítics de Lamelas durant aquest mandat.
“El fet més destacat és que l’alcalde va ser reprovat no només per l’oposició, sinó també pels seus socis i aliats polítics. És una situació extraordinària que evidencia la seva pèrdua de credibilitat i lideratge”, ha afirmat Ferrández.
ERC sosté que el conflicte laboral ha deixat de ser una qüestió estrictament sindical o de recursos humans i s’ha convertit en un problema de governança municipal. Segons Ferrández, la situació afecta els serveis públics, la motivació dels treballadors, la qualitat de l’atenció a la ciutadania i el lideratge polític del consistori.
La formació reclama al govern municipal que abandoni la confrontació amb els treballadors i assumeixi la responsabilitat de trobar una solució negociada i estable. “Lloret necessita un govern que escolti, dialogui i sigui capaç de rectificar quan s’equivoca”, ha conclòs el portaveu republicà.
