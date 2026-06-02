Una llanterna a la cuina delata tres lladres en un restaurant d’Amer

Els agents van localitzar els sospitosos dins d’un cotxe al pàrquing de l’establiment amb productes sostrets

Imatge d'arxiu d'unes manilles / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Amer

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dilluns a Amer dos homes de 27 i 31 anys i una dona de 39 per robar en un restaurant del municipi. Tots ja comptaven amb antecedents policials.

Els fets van passar cap a dos quarts de dues de la matinada, quan l’empresa de seguretat va alertar la policia que s’havia activat l’alarma de l’establiment. A través de les càmeres de vigilància, també s’havia detectat el moviment de la llum d’una llanterna a la zona de la cuina.

Agents de la comissaria de Santa Coloma de Farners es van desplaçar fins al restaurant d’Amer i, durant les comprovacions, van localitzar un vehicle al pàrquing amb tres ocupants a l’interior. Dins del cotxe hi van trobar begudes de diversos tipus i embotits.

Segons la policia, els autors del robatori al restaurant havien accedit a l’establiment saltant per sobre d’una porta, que després haurien obert des de dins. Un cop a l’interior, haurien regirat el local i sostret diversos productes.

Els agents van comprovar que el material trobat al vehicle provenia del restaurant i acabava de ser robat. Per aquest motiu, van detenir els tres ocupants del cotxe com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a l’interior d’establiment.

