Protecció Civil homologa cinc plans d’autoprotecció a les comarques gironines
Entre els plans aprovats hi ha els de la fàbrica de Nestlé a Girona, Oil Albera a la Jonquera, la subestació de Bescanó, la discoteca Millennium de Sils i el Port de l’Escala
La Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat cinc plans d’autoprotecció (PAU) corresponents a instal·lacions i activitats de les comarques gironines. Els plans aprovats formen part dels 38 PAU que han rebut llum verda en la darrera reunió de la Comissió, la majoria vinculats a activitats no temporals.
En el cas de la demarcació de Girona, els plans homologats afecten instal·lacions amb perfils diversos. Entre aquests hi ha la fàbrica de Nestlé a Girona, inclosa dins les instal·lacions amb substàncies perilloses en quantitats importants, i Oil Albera, a la Jonquera, dins la mateixa categoria.
També ha estat homologat el pla de la subestació de distribució d’energia elèctrica d’alta tensió de Bescanó, així com el de la discoteca Ultra Club Millennium, a Sils, considerada un edifici de concurrència pública. El cinquè pla gironí aprovat correspon al Port de l’Escala, classificat com a port esportiu i pesquer.
A escala catalana, la Comissió va donar llum verda a un total de 38 plans d’autoprotecció, dels quals 23 corresponen a la vegueria de Barcelona, 5 a Girona, 4 al Camp de Tarragona, 3 a la Catalunya Central i la resta es reparteixen entre Lleida, el Penedès i les Terres de l’Ebre. Aquest 2026, Protecció Civil ja ha homologat 169 plans en les cinc comissions celebrades fins ara, informa l'ens.
Grans esdeveniments
La reunió celebrada dijous passat també va aprovar plans destacats relacionats amb grans esdeveniments i equipaments, com els actes vinculats a la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, el festival Sónar i el Pride de Barcelona.
D’altra banda, la Comissió no va homologar 24 plans d’autoprotecció per deficiències tècniques o mancances en els mitjans d’autoprotecció. D’aquests, dos corresponen a la vegueria de Girona, tot i que la informació facilitada no concreta quins són.
Els PAU són els documents que estableixen les mesures, procediments i recursos que han de tenir determinades activitats, centres o instal·lacions per prevenir riscos i garantir una resposta adequada en cas d’emergència. Aquests plans s’han d’implantar durant el primer any de vigència i s’han de revisar i actualitzar de manera continuada.
