Amer crea un itinerari circular de 9,3 km per connectar 13 fonts històriques
La proposta ofereix una experiència immersiva que uneix natura, història i tecnologia en un recorregut accessible per a tots els públics.
L’Ajuntament d’Amer i el Consell Comarcal de la Selva ha acabat les obres de millora, adequació i creació d’itineraris el que ha permès crear un recorregut circular de 9,3 quilòmetres que connecta 13 de les fonts més emblemàtiques de la vila, amb l’objectiu de recuperar i posar en valor el patrimoni natural i hídric.
El projecte ha comptat amb un pressupost d’execució de 38.849,64 euros i una inversió total de 77.248,94 euros. Les obres, que s’han desenvolupat durant vuit setmanes, han inclòs l’arranjament de fonts, el sanejament dels espais adjacents, l’adequació de camins, la construcció d’escales i la plantació d’arbustos per millorar la integració paisatgística.
Un itinerari més accessible i segur
Gràcies a aquesta intervenció, el recorregut és ara més segur i accessible per a tot tipus de visitants. A més, s’hi ha instal·lat senyalització interpretativa en 13 punts clau, una acció que s’emmarca en una estratègia comarcal més àmplia per reforçar la senyalització patrimonial a diversos municipis de la Selva.
Des de l’alcaldia d’Amer han destacat que el projecte “permet fer valdre el patrimoni natural de forma ordenada, oferint una experiència de qualitat que respecta l’entorn i fomenta la salut i la mobilitat sostenible”.
El projecte no s’ha limitat a les millores físiques. En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD) de la Selva, també s’han impulsat diverses accions de transformació digital, com la instal·lació de codis QR amb informació històrica, recreacions en realitat virtual amb imatges en 360 graus i continguts 3D per facilitar una experiència immersiva.
Paral·lelament, s’ha millorat l’equipament de l’àrea d’autocaravanes per adaptar-la a les noves demandes del turisme itinerant.
Aposta pel turisme sostenible
Aquestes actuacions formen part del PSTD la Selva, un programa orientat a transformar el model turístic cap a un sistema més sostenible i equilibrat. El projecte ha estat finançat amb fons europeus Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya.
Durant la presentació, l’alcaldessa d’Amer, Maria Rosa Vila, ha assenyalat que “aquest itinerari és una invitació a redescobrir el nostre entorn natural de manera pausada i respectuosa, combinant natura i tecnologia per explicar la nostra identitat”.
Per la seva banda, la consellera de Turisme del Consell Comarcal de la Selva, Jenny Pérez, ha remarcat que l’actuació “reflecteix l’esperit del PSTD: impulsar la mobilitat sostenible i millorar els espais naturals, generant riquesa local sense comprometre el paisatge”.
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