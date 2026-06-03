Blanes posa a punt les platges i el servei de socorrisme
L’Ajuntament redistribueix la sorra dels punts afectats pel temporal i comença a posar en marxa instal·lacions com les dutxes
L’Ajuntament de Blanes ha iniciat aquesta setmana els treballs d’anivellament i redistribució de la sorra a les tres principals zones de bany del municipi amb l’objectiu de deixar-les en òptimes condicions de cara a l’inici de la temporada d’estiu, previst per al 15 de juny.
La previsió és que els treballs estiguin enllestits a principis de la setmana vinent.
La maquinària pesada, formada per excavadores i camions, s’ha desplegat inicialment a la platja de S’Abanell, una de les zones més afectades pels darrers temporals, que hi havien acumulat grans quantitats de sorra, especialment als accessos situats al costat del passeig marítim. Els treballs inclouen tant la retirada de l’excés de sorra com la seva redistribució per aconseguir una superfície més uniforme.
Part de la sorra extreta s’està traslladant a diversos punts de la platja de Blanes Centre per millorar-ne les condicions. L’objectiu global és garantir que totes les zones de bany del litoral blanenc estiguin preparades per a l’arribada de la temporada alta.
Per assegurar que aquestes tasques es desenvolupin amb les màximes garanties, el Departament de Protecció Civil dona suport a l’operatiu, especialment en les zones amb major afluència de banyistes, ja que aquests dies les platges ja registren una elevada presència de visitants.
Instal·lació de serveis i inici del socorrisme
Paral·lelament als treballs de condicionament, les brigades municipals, coordinades amb l’àrea de Medi Ambient, estan instal·lant progressivament els serveis de platja. En els darrers dies ja s’han col·locat panells informatius, vitrines, senyalització i màstils per a les banderes que indiquen l’estat del mar, incloses les Banderes Blaves de qualitat ambiental.
En els pròxims dies també s’instal·laran les dutxes —recuperades el 2025 després de dos anys sense servei per la sequera—, les passeres d’accés per facilitar l’arribada a la sorra a persones amb mobilitat reduïda o cotxets, així com zones d’ombra. El servei de dutxes anirà a càrrec d’Aigües de Blanes.
D’altra banda, el servei de vigilància, control i socorrisme es posarà en marxa el dissabte 13 de juny a les tres principals platges del municipi. Aquest 2026, el servei serà gestionat per una empresa especialitzada sota la coordinació de Protecció Civil, i incorporarà diverses novetats respecte a temporades anteriors.
Amb aquest conjunt d’actuacions, Blanes es prepara per garantir unes platges segures, accessibles i plenament equipades per a l’inici de la temporada d’estiu.
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