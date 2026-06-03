Un camió bolca a la GI-550 a Sant Hilari i obliga a tallar la carretera durant hores
Els Bombers van ajudar el conductor a sortir del vehicle desmuntant el parabrisa i va resultar il·lès
Un camió va bolcar dimarts a la tarda a la GI-550, a Sant Hilari Sacalm, i va obligar a tallar la carretera en els dos sentits durant diverses hores. L’accident es va produir pels volts d'un quart de quatre de la tarda.
Arran del sinistre,es van activar efectius dels Bombers, la Policia Local de Sant Hilari Sacalm, els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va enviar una ambulància al lloc dels fets.
Els Bombers van assistir el conductor del camió, que havia quedat dins del vehicle després de la bolcada. Per poder-lo ajudar a sortir, els efectius van haver de desmuntar el parabrisa del camió i posteriorment el van posar en mans del SEM. Tot i l’aparatositat de l’accident, el conductor va resultar il·lès.
La GI-550 va quedar tallada en els dos sentits a causa de l’accident, fet que va afectar la mobilitat d’entrada i sortida del municipi. Mentre va durar la incidència, l’accés a Sant Hilari Sacalm es va haver de fer per la GI-541, segons la Policia Local. Que demana demanar precaució als conductors en aquest punt de la carretera, una corba amb doble carril on va acabar bolcant el vehicle pesant.
La circulació no es va poder restablir fins cap a tres quarts de nou del vespre, després de les tasques dels serveis d’emergència i de retirada del vehicle accidentat amb una grua.
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