Enxampen un jove amb una pistola Taser a sobre després d'aturar un cotxe per maniobres estranyes a Sant Hilari
La Policia Local de Sant Hilari va requisar l’arma prohibida i va denunciar el copilot
La Policia Local de Sant Hilari Sacalm va denunciar aquest dilluns un jove de 20 anys per portar a sobre una pistola elèctrica Taser, una arma prohibida i poc habitual en actuacions policials ordinàries.
Els fets van passar pels volts de la mitjanit en un carrer del nucli urbà del municipi. Segons fonts policials, una patrulla que feia el torn de nit va detectar un vehicle amb dos ocupants que feia una conducció erràtic, irregular i maniobres que van cridar l’atenció dels agents. Per aquest motiu, els policies van aturar el cotxe per comprovar què passava.
Durant l’escorcoll, els agents van localitzar el Taser a un dels dos joves, concretament a l’acompanyant. La policia va retirar l’arma i va denunciar el portador per la Llei de seguretat ciutadana, per tinença d’arma prohibida.
Els dos ocupants del vehicle tenen 20 anys, eren de la zona de Barcelona i no constaven com a persones amb antecedents.
La troballa va sorprendre els agents, ja que no és habitual localitzar una arma d’aquest tipus en una intervenció d’aquestes característiques. Després de l’actuació, els policies van aixecar la denúncia corresponent, van requisar el Taser i els dos joves van marxar del municipi.
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