Dos ferits en un xoc entre una furgoneta i un cotxe a l'A-2 a Caldes
L’accident va obligar a tallar la via en sentit Barcelona prop d'una hora
Un accident entre una furgoneta i un cotxe a l’A-2, a Caldes de Malavella, va deixar dimarts a la nit dos ferits lleus i una tercera persona il·lesa.
El sinistre es va produir cap a un quart de dotze de la nit al punt quilomètric 703,8 de l’A-2, en sentit sud, en direcció Barcelona. Arran del xoc, la calçada va quedar tallada en aquest punt i es van registrar afectacions a la circulació.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
En l’accident hi van estar implicats dos vehicles, una furgoneta i un turisme que van patir una sortida de via. Segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, dues persones van resultar ferides de caràcter lleu, mentre que una tercera va sortir-ne il·lesa. Els ferits van ser atesos pel SEM i traslladats a un centre hospitaltari.
La via va quedar tallada en sentit sud durant gairebé una hora. A les 12 i 10 minuts, es va poder restablir la circulació després de l’actuació dels serveis d’emergència i la retirada dels vehicles accidentats.
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