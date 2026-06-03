Sorprèn uns lladres de coure i acaben lligant-lo amb brides a Riudarenes
Els assaltants van fugir en un vehicle d’alta gamma després de ser descoberts per un treballador que vigilava l'empresa situada als afores del municipi
Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori violent en una empresa de reciclatge de Riudarenes durant la matinada de diumenge. Els fets van passar pels volts de dos quarts de cinc, quan un treballador que vigilava les instal·lacions va sorprendre un grup de persones que presumptament havia entrat al recinte per sostreure material.
Segons les primeres informacions, els assaltants -entre cinc i sis persones- haurien estat manipulant o preparant la sostracció de coure quan van ser descoberts pel treballador. En aquell moment, l’haurien retingut i immobilitzat amb brides abans de fugir del lloc.
El treballador va aconseguir alliberar-se i va alertar els Mossos d’Esquadra, que es van desplaçar fins a l’empresa, situada als afores de la població. Els lladres haurien marxat en un vehicle d’alta gamma i, d’entrada, no consta que s’enduguessin botí.
El coure és un material especialment buscat pels lladres pel seu valor al mercat i perquè es pot revendre al mercat negre. Els robatoris d’aquest tipus afecten tant empreses de reciclatge com instal·lacions industrials, magatzems amb bobines de cable o infraestructures amb cablejat, com ara línies ferroviàries o de telecomunicacions. En aquest cas, però, la investigació encara haurà d’aclarir si els assaltants van actuar de manera organitzada i quin era exactament l’objectiu del robatori.
La Unitat d’Investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners s’ha fet càrrec del cas per aclarir com van passar els fets, identificar els autors i determinar si el grup formava part d’una xarxa dedicada als robatoris de coure. L’episodi continua sota investigació, confirmen des del cos policial.
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