Lloret reactiva la inspecció dels habitatges turístics per combatre els il·legals
El municipi va aixecar 50 expedients l'any passat amb un resultat de 20.000 euros en sancions
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha posat de nou en marxa el servei d’inspecció d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT), amb l’objectiu de continuar combatent l’activitat il·legal en aquest àmbit i garantir el compliment de la normativa vigent. El dispositiu està integrat per dues inspectores, que desenvoluparan la seva tasca durant sis mesos, d’abril a octubre.
L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha defensat que el consistori continuarà treballant «per posar en valor les empreses que fan les coses bé i per erradicar les males praxis que perjudiquen el conjunt de la ciutadania».
Lloret va ser l’any passat un dels municipis pioners en la creació d’aquest cos d’inspecció. Segons el consistori, els resultats del primer any van permetre tramitar aproximadament 50 expedients i imposar sancions per un import total de 20.000 euros, dels quals 10.000 euros es van abonar amb pagament immediat.
La feina de les inspectores se centra en l’ús de la plataforma de la Generalitat de Catalunya per rastrejar i identificar habitatges turístics il·legals, així com en altres eines digitals. Aquesta tasca es fa en coordinació amb la Policia Administrativa.
La mesura forma part del Pla Lloret Actua 2026, que incorpora les deu accions impulsades l’any passat i deu noves actuacions orientades a millorar la gestió turística i l’equilibri entre residents i visitants.
Paral·lelament, el Departament d’Activitats també ha dut a terme durant els mesos d’abril i maig inspeccions a establiments minoristes del sector de la restauració amb menjar per emportar. En aquest cas, l’objectiu ha estat verificar que compleixen tots els requisits normatius en matèria sanitària.
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