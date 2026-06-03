Un senglar provoca un xoc entre dues motos a Caldes i deixa dos ferits
L’accident ha passat de matinada a la GI-674 i els dos motoristes han estat evacuats pel SEM a l’hospital Trueta amb ferides de poca gravetat
La irrupció d'un senglar a la carretera ha provocat aquesta matinada de dimecres un accident de trànsit entre dues motocicletes a la GI-674, al seu pas per Caldes de Malavella. El sinistre s’ha produït cap a dos quarts d’una de la matinada i ha deixat dos motoristes ferits de poca gravetat, segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del Sistema d’Emergències Mèdiques i dels Bombers de la Generalitat. Els sanitaris del SEM han atès els dos ferits i els han evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona. En el servei hi ha desplaçat tres unitats.
Els Bombers, per la seva banda, han treballat per retirar les motocicletes de la carretera i deixar la via en condicions de seguretat. Els Mossos d’Esquadra s'han fet càrrec de l'atestat del sinsistre viari, tot i que la causa ha quedat atribuïda a la presència sobtada del senglar a la calçada.
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