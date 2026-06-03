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Un tràiler bolca a tocar d’una rotonda a la GI-550 a Arbúcies

El SEM ha evacuat el xofer a l'hospital Trueta

L'accident de trànsit amb un tràiler bolcat a Arbúcies.

L'accident de trànsit amb un tràiler bolcat a Arbúcies. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Arbúcies

Un tràiler ha bolcat aquest dimecres al matí a la GI-550 a Arbúcies, a tocar d’una rotonda de la variant, i ha obligat a regular el trànsit amb pas alternatiu. L’accident s’ha produït pels volts de dos quarts de deu del matí i ha activat els Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques i la Policia Local d’Arbúcies.

Els Bombers han rebut l’avís poc després de dos quarts de deu del matí i hi han desplaçat una dotació. Quan han arribat al lloc, el vehicle pesant ocupava un carril complet de la carretera. Els efectius han treballat per contenir una fuita de gasoil i per fer la neteja de la calçada.

A més, els Bombers també han hagut de refredar els frens del tràiler, ja que estaven a punt de cremar després de l’accident. La intervenció ha permès evitar que la incidència anés a més mentre s’esperava l’arribada d’una grua per poder retirar el camió de la via.

El conductor del tràiler ha estat atès pel SEM al mateix punt de l’accident i posteriorment ha estat evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona. No ha transcendit, de moment, l’abast de les lesions.

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L’Ajuntament d’Arbúcies ha alertat a través de les xarxes socials de l’afectació viària i ha informat que, a causa del camió bolcat a la variant, s’havia habilitat pas alternatiu per als vehicles mentre duren els treballs dels serveis d’emergència i la retirada del tràiler.

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