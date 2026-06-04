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Arbúcies arrenca les Enramades amb el sopar popular i la traca

Durant cinc dies, fins el 8 de juny, se celebraran concerts, espectacles infantils i activitats tradicionals

Les Enramades d'Arbúcies, en una passada edició.

Les Enramades d'Arbúcies, en una passada edició. / Esteve Puig

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Redacció

Redacció

Arbúcies

Les tradicionals Enramades d'Arbúcies donen el tret de sortida avui amb la botifarrada popular a la plaça de la Vila a dos quarts de vuit del vespre. Es tracta d'un dels actes més multitudinaris durant el qual se serviran 3000 botifarres i 400 quilos de pa. Les Enramades se celebraran fins el 8 de juny.

La jornada inaugural continuarà a les deu de la nit amb l’encesa de la traca i la passada de la Plaça, un altre dels moments més esperats. Enguany s’han preparat 300 metres de traca, dels quals 200 es cremaran aquest dijous. La nit culminarà amb sardanes, xotis i vals, així com actuacions musicals.

Concerts, espectacles i havaneres

Durant els cinc dies de festa, els carrers d’Arbúcies s’ompliran de música, dansa i activitats culturals. El programa inclou passades tradicionals, concerts, espectacles infantils, havaneres i sessions per al jovent, així com el manteniment del mercat i les catifes que caracteritzen la celebració.

Entre els actes destacats hi ha els concerts amb la Cobla Montgrins, les actuacions de grups i DJ locals, així com les tradicionals danses de cada barri. Com a novetat, l’Enramada de Magnes es trasllada a diumenge, en una reorganització que busca afavorir la participació sense perdre cap dels elements essencials de la festa.

Les Enramades es clouran dilluns amb una jornada conjunta dedicada al Sorrall i a la Carretera, que acabarà amb el fi de festa a la plaça de la Vila i l’entrega de premis dels concursos.

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Durant aquests dies, Arbúcies tornarà a convertir-se en un gran espai de convivència i tradició, reafirmant el valor d’una festa que combina patrimoni, cultura popular i participació veïnal.

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