Arbúcies arrenca les Enramades amb el sopar popular i la traca
Durant cinc dies, fins el 8 de juny, se celebraran concerts, espectacles infantils i activitats tradicionals
Les tradicionals Enramades d'Arbúcies donen el tret de sortida avui amb la botifarrada popular a la plaça de la Vila a dos quarts de vuit del vespre. Es tracta d'un dels actes més multitudinaris durant el qual se serviran 3000 botifarres i 400 quilos de pa. Les Enramades se celebraran fins el 8 de juny.
La jornada inaugural continuarà a les deu de la nit amb l’encesa de la traca i la passada de la Plaça, un altre dels moments més esperats. Enguany s’han preparat 300 metres de traca, dels quals 200 es cremaran aquest dijous. La nit culminarà amb sardanes, xotis i vals, així com actuacions musicals.
Concerts, espectacles i havaneres
Durant els cinc dies de festa, els carrers d’Arbúcies s’ompliran de música, dansa i activitats culturals. El programa inclou passades tradicionals, concerts, espectacles infantils, havaneres i sessions per al jovent, així com el manteniment del mercat i les catifes que caracteritzen la celebració.
Entre els actes destacats hi ha els concerts amb la Cobla Montgrins, les actuacions de grups i DJ locals, així com les tradicionals danses de cada barri. Com a novetat, l’Enramada de Magnes es trasllada a diumenge, en una reorganització que busca afavorir la participació sense perdre cap dels elements essencials de la festa.
Les Enramades es clouran dilluns amb una jornada conjunta dedicada al Sorrall i a la Carretera, que acabarà amb el fi de festa a la plaça de la Vila i l’entrega de premis dels concursos.
Durant aquests dies, Arbúcies tornarà a convertir-se en un gran espai de convivència i tradició, reafirmant el valor d’una festa que combina patrimoni, cultura popular i participació veïnal.
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- Més de cent anys de galetes, borregos i carquinyolis artesans al forn la Barceloneta
- Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a gran part de les comarques gironines
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Sorprèn uns lladres de coure i acaben lligant-lo amb brides a Riudarenes