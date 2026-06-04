Continuen els problemes de trànsit a Arbúcies per retirar el tràiler accidentat dimecres
S'ha tallat la GI-552 a primera hora i posteriorment s'ha habilitat pas alternatiu amb semàfors a l’espera de la grua que ha de retirar el vehicle
Els problemes de trànsit a Arbúcies continuen aquest dijous arran de la retirada d’un tràiler accidentat dimecres a la zona de la variant. Segons informa el Servei Català de Trànsit, a primera hora del matí s’ha tallat la GI-552 i, posteriorment, s’hi ha habilitat pas alternatiu amb semàfors.
La incidència està relacionada amb les tasques per retirar el vehicle pesant, que va bolcar dimecres al matí a la GI-550, a tocar d’una rotonda de la variant d’Arbúcies. La grua que ha de retirar el tràiler està prevista que actuï de manera imminent.
Des de la Policia Local d’Arbúcies també s’ha informat dels problemes en aquest accés al municipi, on l’accident va provocar afectacions a la via i també danys en un pal de la llum, entre altres elements.
El sinistre es va produir pels volts de dos quarts de deu del matí de dimecres i va mobilitzar els Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques i la Policia Local d’Arbúcies. Quan els Bombers van arribar al lloc, el tràiler ocupava un carril complet de la carretera.
Els efectius van treballar per contenir una fuita de gasoil i netejar la calçada. També van haver de refredar els frens del vehicle, que estaven a punt de cremar després de l’accident. El conductor va ser atès pel SEM i evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona.
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