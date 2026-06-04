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Un cotxe xoca contra un tractor que feia tasques de neteja a l'A-2 a Caldes

L’accident s’ha produït a la sortida de Mallorquines i es desconeix si hi ha ferits

Un bomber i el tractor amb els danys patits arran del xoc a Caldes de Malavella.

Un bomber i el tractor amb els danys patits arran del xoc a Caldes de Malavella. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Caldes de Malavella

Un cotxe ha xocat contra un tractor que feia tasques de neteja aquest dijous al migdia a l’A-2 a Caldes de Malavella. L’accident s’ha produït cap a un quart de dues de la tarda, a l’altura del quilòmetre 694, en sentit Girona, a la zona de la sortida de Mallorquines.

Segons les primeres informacions, el turisme ha impactat contra aquest vehicle agrari, que estava fent feines a la via. En total, hi havia tres persones en els vehicles implicats en el sinistre.

Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del Sistema d’Emergències Mèdiques i dels Bombers de la Generalitat. Els Bombers hi han enviat tres dotacions, una de les quals de comandament.

Els efectius han fet tasques de neteja de la calçada i de control de riscos després de l’accident. Un cop acabada la intervenció, les dotacions han tornat al parc.

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De moment, es desconeix si hi ha persones ferides arran del xoc.

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