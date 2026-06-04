Els Guillats de la Selva faran un pilar a cada municipi de la comarca per reivindicar el patrimoni i la tradició
El projecte 'Castells als castells' arrancarà aquest diumenge a Susqueda
La colla castellera Els Guillats de la Selva faran un pilar de quatre prop d'un castell de cadascun dels 26 municipis de la comarca amb l'objectiu de reivindicar el patrimoni històric i la tradició castellera. El projecte 'Castells als castells', que compta amb el suport del Consell Comarcal, arrancarà aquest diumenge a Susqueda i la previsió és aixecar una torre humana cada trimestre, coincidint en dates assenyalades de la localitat que visitin, com festes majors, aplecs o diades populars. Segons Pau Martí, representant de la colla castellera, és un "repte logístic i casteller majúscul", però que suposa "una il·lusió immensa".
El projecte neix amb la voluntat d'apropar el món casteller a la comarca de la Selva, una zona de tradició històricament no castellera. Per aconseguir-ho, s'aixecarà un pilar de quatre prop d'un castell o torre de cada municipi.
El tret de sortida serà aquest diumenge 7 de juny al migdia al castell de Fornils, al municipi de Susqueda. Pau Martí, representant dels Guillats de la Selva, ha assegurat que és un "somni fet realitat" i "una manera de retornar a la Selva tot el suport que ens ha donat des que vam néixer l'any 2018".
A més, per aquest mateix any també està previst signar un acord de col·laboració amb el Consell Comarcal i donar a conèixer als diferents ajuntaments de la seva el projecte, amb l'objectiu que hi participin.
Un projecte que s'allargarà anys
Després de l'acte inaugural a Susqueda, de cara a l'any 2027 i posteriors, el projecte es desenvoluparà progressivament, per fer-lo compatible amb l'activitat de la colla. La previsió és aixecar quatre pilars cada any, un per trimestre, i que l'actuació coincideixi amb dates assenyalades de cada localitat que visitin, com festes majors, aplecs o diades populars.
Entre els monuments inclosos en el projecte hi ha el Castell de Montsoriu, a Arbúcies, Breda i Sant Feliu de Buixalleu, el castell de Sant Joan de Blanes, el Castell d'Hostalric o la Torre de l'Esparra de Riudarenes.
Amb aquest projecte, Els Guillats de la Selva es consoliden com una de les colles joves amb més projecció a Catalunya. L'agrupació taronja va néixer el 2018 i es va celebrar el seu bateig el 2022, després d'ajornar-ho per la pandèmia de la COVID. En pocs anys, l'agrupació ha assolit fites com els seus primers castells de set, la temporada passada, amb un quatre de set a la Cellera de Ter i un tres de set a Santa Coloma de Farners.
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