Mas Enlaire de Blanes celebrarà les festes del barri del 5 al 7 de juny
La programació inclou concerts, sessions de DJ, activitats infantils, una botifarrada, una sardinada i un vermut popular
El barri de Mas Enlaire de Blanes celebrarà les seves festes del divendres 5 al diumenge 7 de juny a l’avinguda Parlament de Catalunya. El programa, organitzat per l’Associació de Veïns de Mas Enlaire amb la col·laboració d’Audioselva, inclou actuacions musicals, sessions de DJ, activitats infantils, àpats populars i food trucks.
La festa començarà divendres a les 21 h amb l’actuació de Joves Talents. A les 21.30 h hi haurà una sessió de DJ Isaias, que també tancarà la nit amb una segona intervenció a partir de les 2.30 h. Entremig, a les 22.30 h actuarà Big Mouthers amb un tribut a Bon Jovi, i a les 00.30 h serà el torn del grup Mala Vida.
La jornada de dissabte s’obrirà a les 9 h amb una botifarrada popular. Al matí també s’han programat una masterclass de zumba amb Jacqueline, a les 10.15 h, i una sessió de bachata amb Javier Pérez, a les 11.30 h. A la tarda, a les 17 h, la colla Bendita Locura organitzarà jocs infantils.
Dissabte a la nit tornarà la música amb Joves Talents, a les 21 h, i DJ Mario, a les 21.30 h i novament a les 2.30 h. A les 22.30 h hi haurà un tribut a El Último de la Fila, i a les 00.30 h actuarà Tarraco Surfers.
Diumenge, l’última jornada de les festes començarà a les 9 h amb una sardinada popular. A les 12 h hi haurà vermut popular i l’actuació de D’Rumbaos, que posarà música al migdia.
Durant els tres dies també hi haurà food trucks amb propostes gastronòmiques de La Prenda, Montevista, Sa Croqueta, Santa Focaccia i La Churrería.
Segons l’Associació de Veïns de Mas Enlaire, la festa manté la voluntat de “continuar fent barri a través d’una programació oberta, popular i pensada per compartir entre veïns, veïnes i visitants”.
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