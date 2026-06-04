Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
estafes Gironarobatoris Fornellssala de concerts Gironabar la Rambla GironaMíchel Sánchezaeroport de Girona
instagramlinkedin

La Fira dels Americanos torna a Lloret de Mar amb concerts, cultura i memòria indiana

La tretzena edició se celebrarà del 12 al 14 de juny

La Fira dels Americanos, en una passada edició.

La Fira dels Americanos, en una passada edició. / Ajuntament de Lloret de Mar

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Lloret de Mar

Lloret de Mar tornarà a celebrar la Fira dels Americanos, del 12 al 14 de juny, amb concerts, activitats culturals.

La tretzena edició començarà amb una conferència inaugural a càrrec d’Albert Garcia-Balañá, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra. L’acte tindrà lloc a l’edifici de Promoció Lloret sota el títol “La guerra del ‘Desastre’, desastres de la guerra: noves mirades sobre les guerres de Cuba (1868-1898)”.

Aquesta conferència marcarà l’inici d’una celebració que un any més convertirà Lloret de Mar en un escenari ambientat en el passat indià del municipi. La regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, ha destacat que la fira permetrà “transportar lloretencs i visitants fins al passat, deixant-se portar pel ritme del Carib i recordant el vincle històric amb Cuba”.

Entre els principals atractius hi destaquen els concerts de divendres i dissabte a la nit a la plaça de la Vila. El divendres 13 de juny actuarà el músic cubà Mixael Cabrera, amb un repertori que recorre del son tradicional a la timba. L’endemà serà el torn de Mariana y La Makynaria, que fusiona música popular, rap i ritmes contemporanis.

Cercaviles, espectacles i música en directe

Durant tres dies, els carrers del municipi s’ompliran d’activitats com música en directe, cercaviles, espectacles, demostracions d’oficis i actuacions itinerants. El mercat indià s’obrirà el divendres a la tarda al passeig Jacint Verdaguer i es mantindrà durant tot el cap de setmana.

La programació també inclou propostes culturals com la ruta indiana amb visita a la casa museu Can Font i l’activitat “Quan érem negrers” al Museu del Mar, que requeriran reserva prèvia.

Notícies relacionades

L’alcalde, Adrià Lamelas, ha subratllat l’interès creixent per conèixer el llegat indià del municipi. Segons ha afirmat, la fira és “un esdeveniment consolidat que transporta Lloret al seu passat i reforça la identitat local”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
  2. La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
  3. Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood
  4. El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
  5. Més de cent anys de galetes, borregos i carquinyolis artesans al forn la Barceloneta
  6. Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a gran part de les comarques gironines
  7. Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
  8. Sorprèn uns lladres de coure i acaben lligant-lo amb brides a Riudarenes

Ensurt per un incendi en un camp a tocar de l’AP-7 a Llers

Ensurt per un incendi en un camp a tocar de l’AP-7 a Llers

La cúpula del Girona parla després del descens: "El projecte de l'estadi va lligat a la categoria i la prioritat ara és pujar"

La cúpula del Girona parla després del descens: "El projecte de l'estadi va lligat a la categoria i la prioritat ara és pujar"

Dotze municipis gironins actualitzen els seus plans d’emergència

Dotze municipis gironins actualitzen els seus plans d’emergència

Llagostera reclama millores urgents per als bombers voluntaris

Llagostera reclama millores urgents per als bombers voluntaris

Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts

Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts

Els gegants de Torroella de Montgrí, entre les primeres figures de la imatgeria festiva catalana digitalitzades en 3D

Els gegants de Torroella de Montgrí, entre les primeres figures de la imatgeria festiva catalana digitalitzades en 3D

Girona acorda activar d’urgència brigades i personal municipal fora d’hores

Girona acorda activar d’urgència brigades i personal municipal fora d’hores

Cárcel: “El nou entrenador ens ha d'injectar energia a tots"

Cárcel: “El nou entrenador ens ha d'injectar energia a tots"
Tracking Pixel Contents