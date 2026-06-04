La Fira dels Americanos torna a Lloret de Mar amb concerts, cultura i memòria indiana
La tretzena edició se celebrarà del 12 al 14 de juny
Lloret de Mar tornarà a celebrar la Fira dels Americanos, del 12 al 14 de juny, amb concerts, activitats culturals.
La tretzena edició començarà amb una conferència inaugural a càrrec d’Albert Garcia-Balañá, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra. L’acte tindrà lloc a l’edifici de Promoció Lloret sota el títol “La guerra del ‘Desastre’, desastres de la guerra: noves mirades sobre les guerres de Cuba (1868-1898)”.
Aquesta conferència marcarà l’inici d’una celebració que un any més convertirà Lloret de Mar en un escenari ambientat en el passat indià del municipi. La regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, ha destacat que la fira permetrà “transportar lloretencs i visitants fins al passat, deixant-se portar pel ritme del Carib i recordant el vincle històric amb Cuba”.
Entre els principals atractius hi destaquen els concerts de divendres i dissabte a la nit a la plaça de la Vila. El divendres 13 de juny actuarà el músic cubà Mixael Cabrera, amb un repertori que recorre del son tradicional a la timba. L’endemà serà el torn de Mariana y La Makynaria, que fusiona música popular, rap i ritmes contemporanis.
Cercaviles, espectacles i música en directe
Durant tres dies, els carrers del municipi s’ompliran d’activitats com música en directe, cercaviles, espectacles, demostracions d’oficis i actuacions itinerants. El mercat indià s’obrirà el divendres a la tarda al passeig Jacint Verdaguer i es mantindrà durant tot el cap de setmana.
La programació també inclou propostes culturals com la ruta indiana amb visita a la casa museu Can Font i l’activitat “Quan érem negrers” al Museu del Mar, que requeriran reserva prèvia.
L’alcalde, Adrià Lamelas, ha subratllat l’interès creixent per conèixer el llegat indià del municipi. Segons ha afirmat, la fira és “un esdeveniment consolidat que transporta Lloret al seu passat i reforça la identitat local”.
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