L’estudi que recull dades de salut de 4.000 gironins durant deu anys arriba a Blanes
Comptarà amb la participació d'unes 400 persones del municipi selvatà com a mostra per conèixer els factors que influeixen en la salut
Coincidint amb l'inici d'aquest mes de juny, ja ha arrencat a Blanes el Girostudi, un projecte pioner d'innovació en salut pública liderat per Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i diverses institucions científiques i sanitàries. Blanes és un dels 18 municipis gironins seleccionats per participar a l'estudi, comptant amb el recolzament de l'Ajuntament mitjançant Salut Pública.
L'objectiu és oferir a la ciutadania i als agents socials de la demarcació de Girona informació útil i de qualitat amb la finalitat de promoure el compromís amb la salut, el desenvolupament humà sostenible, la igualtat d'oportunitats i el bé comú. Per això, cal disposar de dades que permetin conèixer i monitorar l'evolució dels determinants i les desigualtats socials, ambientals i de salut.
Per aquest motiu, per resoldre aquesta mancança, i amb l'assessorament d'un comitè científic format per experts i expertes en recerca social, de salut i ambiental de la demarcació s'ha impulsat la creació d'una cohort. Una cohort és un grup de persones que al llarg del temps aporten dades sobre un determinat tema.
La cohort, que s'ha anomenat Girostudi, estarà formada per més de 4.000 persones d'arreu del territori gironí que al llarg de 10 anys facilitaran a través de mitjans electrònics informació sobre el seu estat de salut, el seu benestar, les seves condicions de vida i el seu entorn. També aportaran mostres biològiques que, entre d'altres, permetran identificar la presència d'elements químics que provenen de l'entorn, als que les persones estan exposades ala llarg de la vida i que poden condicionar el seu estat de salut o malaltia.
Totes les dades que es recullin s'analitzaran i tractaran perquè siguin estadísticament útils pel conjunt dels municipis i comarques de Girona. Des de l'Ajuntament de Blanes s'ha valorat de manera molt positiva poder formar part d'aquest projecte, que es considera que contribuirà a avançar cap a una salut pública més pròxima, equitativa i basada en l'evidència.
400 blanencs formaran la mostra representativa de la ciutat
Del total de més de 4.000 persones d'arreu de comarques gironines que es volen analitzar per tenir dades més ajustades a la realitat del territori, unes 400 seran de Blanes per formar la mostra representativa d'aquesta ciutat. En aquest sentit, durant aquests dies s'està contactant amb aquests ciutadans de Blanes amb els perfils que es necessiten per a l'estudi, de cara a demanar la col·laboració de la ciutadania perquè hi participi. Per això, s'hi contacta telefònicament i es demana la seva col·laboració.
El següent pas és fer una entrevista presencial durant la qual també es fa una recollida de mostres biològiques. L'Ajuntament de Blanes ha cedit un espai a l'edifici de Promoció de la Ciutat per fer l'entrevista i la recollida de mostres.
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