El regidor Àngel Canosa de Blanes abandona ERC i passarà a ser regidor no adscrit
L'edil treballa per presentar una candidatura independent a les properes eleccions municipals
El regidor fins ara d'ERC a Blanes, Àngel Canosa, ha comunicat a l'assemblea local d'ERC que abandona el partit. Apunta que "no ha estat una decisió fàcil", però que sent que "el partit amb el qual vaig començar a militar el 2015, això és un punt de vista molt personal, no és el mateix" i considera que no el representa. Canosa passarà a ser regidor no adscrit. De cara a les municipals del 2007 ha avançat que es planteja continuar en política presentar-se amb un partit independent.
El regidor constata que no ha estat un fet concret, "sinó que ha estat un cúmul" de decisions del partit que l'han fet replantejar continuar formant-ne part perquè considera que ja no el representa, "ja no m'hi trobo a gust".
Aquest dilluns va comunicar la decisió a l'assemblea alocal d'ERC a Blanes i ho ha fet públic. Fa un mes ja va anunciar que no es presentaria de candidat d'ERC. La candidata serà Olga López Colomer.
Des d'ERC han informat públicament que "s'ha demanat a Canosa que retorni l'acta de regidor perquè, tot i ser personal, la va obtenir representant i defensant el projecte municipal d'Esquerra Republicana". Canosa, però, té previst mantenir-se com a regidor no adscrit.
Nou projecte independent
Al mateix temps, Canosa admet que estan plantejant "amb altres persones, fer una opció, una candidatura que no estigui vinculada a cap partit i que pugui sumar el sentiment de poble, la necessitat de poble, sense entrar en tecnicisme, amb qui pots apropar-te i qui no". "Si finalment tira endavant el projrecte, serà un projecte només de Blanes", constata, "sense cap àmbit més de representació supramunicipal".
Àngel Canosa va ser alcalde de Blanes entre el juny del 2019 i el juny de 2023. Va governar en minoria durant gairebé quatre anys amb un acord de govern amb Blanes En Comú-Podem, però l’acord es va trencar. Canosa va retirar la regidoria d'Urbanisme a Rosa Aladern i hi hagué un enfrontament entre les dues formacions, encreuament d'acusacions i denúncies a Fiscalia.
A les eleccions municipals del 2023, ERC va aconseguir quatre regidors. Van formar govern el PSC, Junts, Mario Ros (Blanes sí) -exsocialista que es presentava en solitari- i Rosa Aladern (grup Blanes) . L’alcalde, Jordi Hernández, va expulsar del govern Rosa Aladern el mes de gener per una actuació en un càmping de la seva propietat sense llicència municipal i sense comunicar-ho a l'ajuntament.
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