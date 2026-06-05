Un ciclista resulta ferit en un accident a la C-63 a Brunyola
El SEM l'ha evacuat afectat de poca gravetat al Trueta i la carretera s'ha hagut de tallar durant una hora
Un ciclista ha resultat ferit de poca gravetat aquest divendres al matí en un accident a la C-63 al seu pas per Brunyola. Els fets han tingut lloc poc abans de les onze del matí, quan l’afectat hauria caigut sol a la via per causes que s’estan aclarint.
En un primer moment, l’avís ha fet témer que es pogués tractar d’un accident greu, ja que el ciclista ha estat localitzat estès a terra. Per aquest motiu, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha mobilitzat dues unitats terrestres i també ha activat l’helicòpter medicalitzat.
Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit. Finalment, però, l’afectat ha estat atès al lloc i evacuat en estat menys greu a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
L’accident ha obligat a tallar la circulació a la C-63, tot i que la via no ha estat ni una hora interrompuda i posteriorment s’ha pogut restablir el trànsit, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).
Les causes de l’accident de ciclista a la C-63 s’estan investigant, però, segons les primeres informacions, no hi hauria cap altre vehicle implicat en la caiguda.
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