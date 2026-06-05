Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Explicacions Girona FCVaga professorsRodatge Tomb RaiderNoms gironinsClimatitxació escola GironaBrigades Girona
instagramlinkedin

Un ciclista resulta ferit en un accident a la C-63 a Brunyola

El SEM l'ha evacuat afectat de poca gravetat al Trueta i la carretera s'ha hagut de tallar durant una hora

L'accident de trànsit de la C-63 a Brunyola.

L'accident de trànsit de la C-63 a Brunyola. / Anti-radars Garrotxa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Brunyola

Un ciclista ha resultat ferit de poca gravetat aquest divendres al matí en un accident a la C-63 al seu pas per Brunyola. Els fets han tingut lloc poc abans de les onze del matí, quan l’afectat hauria caigut sol a la via per causes que s’estan aclarint.

En un primer moment, l’avís ha fet témer que es pogués tractar d’un accident greu, ja que el ciclista ha estat localitzat estès a terra. Per aquest motiu, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha mobilitzat dues unitats terrestres i també ha activat l’helicòpter medicalitzat.

Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit. Finalment, però, l’afectat ha estat atès al lloc i evacuat en estat menys greu a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

L’accident ha obligat a tallar la circulació a la C-63, tot i que la via no ha estat ni una hora interrompuda i posteriorment s’ha pogut restablir el trànsit, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Notícies relacionades

Les causes de l’accident de ciclista a la C-63 s’estan investigant, però, segons les primeres informacions, no hi hauria cap altre vehicle implicat en la caiguda.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
  2. Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
  3. Llista: Aquests són els noms i cognoms més freqüents entre la població gironina
  4. «Tot i el meu cognom no munto a cavall, però soc cavaller»
  5. Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
  6. Una AFA de Girona s’ofereix a pagar 150.000 euros per climatitzar les aules i denuncia que Educació els 'dona llargues
  7. La cúpula del Girona parla després del descens: 'Ara la prioritat és tornar a pujar
  8. La plaça del Vi de Girona s'omple de banderoles i estendards pel rodatge de Tomb Raider

Un ciclista resulta ferit en un accident a la C-63 a Brunyola

Un ciclista resulta ferit en un accident a la C-63 a Brunyola

Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret

Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret

Reduir la fractura digital i el fracàs escolar en la joventut gitana

Reduir la fractura digital i el fracàs escolar en la joventut gitana

Rescaten dos tripulants d’un veler a Roses enmig del temporal i a tocar d’un penya-segat

Rescaten dos tripulants d’un veler a Roses enmig del temporal i a tocar d’un penya-segat

Vídeo | La Salvamar Lyra remolcant el veler accidentat que va sortir en un dia de mala mar a la zona de Cap Norfeu de Roses

Figueres es MOU reivindica el procés de fer-se gran en una tretzena edició amb prop de vint propostes gratuïtes

Figueres es MOU reivindica el procés de fer-se gran en una tretzena edició amb prop de vint propostes gratuïtes

La reparació d’una canonada d’aigües residuals pot tancar una setmana la platja de Castell de Palamós

La reparació d’una canonada d’aigües residuals pot tancar una setmana la platja de Castell de Palamós

La Fira de Circ de la Bisbal obre una nova etapa amb onze estrenes i més de cinquanta espectacles

La Fira de Circ de la Bisbal obre una nova etapa amb onze estrenes i més de cinquanta espectacles
Tracking Pixel Contents