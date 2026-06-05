Detenen dos membres d'un grup criminal que vigilaven un cultiu de 474 plantes de marihuana a Maçanet
La finca estava vigilada amb càmeres i un sistema de filferros amb campanes per alertar de qualsevol intrusió
La Policia Nacional ha detingut a Maçanet de la Selva dos presumptes integrants d’una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que disposava de diferents centres de cultiu, custòdia i distribució de marihuana a la província de Girona. Els arrestats eren els encarregats de vigilar i mantenir una plantació interior situada en una finca aïllada del municipi.
Segons ha informat el cos policial, els dos detinguts custodiaven 474 plantes de marihuana i diversos sacs amb substància estupefaent ja preparada per a la seva distribució. En total, els agents han intervingut 145 quilos de droga, també van requisar 11 cartutxos de calibre 9 mm Parabellum, una munició habitual en armes curtes i diversos estris destinats al cultiu de cànnabis.
La finca escollida per l’entramat criminal es trobava en un indret aïllat que els permetia passar desapercebuts i controlar visualment l’entorn. Aquesta ubicació, segons la investigació, facilitava als responsables de la plantació detectar qualsevol possible presència policial o moviment sospitós als voltants.
Els dos arrestats tenien una doble funció dins de l’organització. D’una banda, s’encarregaven de supervisar que la instal·lació funcionés correctament i que la plantació de marihuana disposés de les condicions necessàries per créixer. De l’altra, feien tasques de vigilància i custòdia tant del cultiu com de la droga ja elaborada.
Sistemes de seguretat
Per reforçar aquesta vigilància, la finca disposava de diferents sistemes de seguretat. La Policia Nacional hi va localitzar càmeres de videovigilància i també elements més rudimentaris, com una xarxa de tires de filferro amb campanes repartides per la superfície de la finca, pensades per alertar de l’entrada de persones alienes a l’organització.
La investigació ha durat prop de dos mesos. Els agents van haver de fer les indagacions a distància per l’elevat nivell de vigilància dels investigats i per les mesures de seguretat que havien adoptat per evitar la presència policial a prop de la plantació, informa el cos policial.
Durant l’entrada a la finca, els agents van intervenir les 474 plantes de cànnabis sativa, tres sacs amb marihuana i material utilitzat per mantenir la plantació interior, com ventiladors, panells LED, aparells d’aire condicionat i filtres d’aire.
L’operatiu, batejat com a operació Garlic, ha estat dut a terme pel Grup de Crim Organitzat de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona, amb el suport d’un subgrup de la UIP de Barcelona.
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