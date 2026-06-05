Detinguts dos homes acusats d’estafar comerços de Blanes fent-se passar per treballadors municipals
Els sospitosos haurien aconseguit 1.750 euros de tres establiments i els Mossos han esbrinat que ho haurien intentat amb tres negocis més
Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes, de 24 i 42 anys, amb antecedents policials que estan acusats d’estafar tres establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris de l’Ajuntament de. Les detencions es van fer el 2 de juny a Mataró i no se'n descarten més.
Els fets es remunten a principis de març, quan diversos negocis de la població van rebre trucades d’un home que es presentava com a treballador del servei de Tresoreria municipal. Durant la conversa, reclamava el pagament d’una suposada taxa d’escombraries i assegurava que el rebut havia estat retornat. També advertia que, si no s’abonava l’import de manera immediata, s’hi aplicaria un recàrrec.
Segons la investigació, els presumptes autors demanaven els diners mitjançant transferència bancària, Bizum o facilitant les dades d’una targeta de crèdit. Amb aquest sistema, haurien aconseguit tres pagaments: un de 1.150 euros i dos de 300 euros, amb un import total de 1.750 euros.
Tres intents
La policia apunta que l’autor de les trucades utilitzava un llenguatge administratiu i legal que feia creïble l’engany davant les víctimes. A banda dels tres establiments afectats, els investigats haurien intentat estafar tres negocis més de Blanes, però en aquests casos els responsables van sospitar i no van fer cap pagament.
La Unitat d’Investigació de la comissaria de Blanes va identificar els dos homes arran de les indagacions policials. Tots dos van ser arrestats com a presumptes autors de delictes d’estafa i d’usurpació de funcions públiques.
La investigació continua oberta i els Mossos no descarten més detencions.
Alerta municipal
L’Ajuntament de Blanes quan van detectar els primers casos va alertar la ciutadania de la detecció de diverses trucades fraudulentes en què una persona es feia passar per funcionari municipal per reclamar el pagament de tributs pendents. Segons va informar llavors el consistori, l’avís el van donar responsables de diversos establiments i particulars que havien rebut trucades similars.En aquella alerta, el consistori va recordar que l’Ajuntament no truca per telèfon per demanar pagaments, ja sigui per Bizum, transferència bancària o qualsevol altre sistema similar. També va recomanar no fer cap abonament en cas de rebre una trucada d’aquest tipus i denunciar els fets davant la Policia Local de Blanes o els Mossos d’Esquadra.
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