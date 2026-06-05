Els Comuns presenten una proposta de resolució per garantir aigua potable a Can Fornaca de Riudarenes
La iniciativa reclama al Govern un nou dipòsit regulador, alternatives de subministrament i un seguiment sanitari pels nivells elevats de fluor i urani a la xarxa
Els Comuns han registrat una proposta de resolució al Parlament per reclamar mesures que permetin garantir l’aigua potable a la urbanització de Can Fornaca, a Riudarenes, una situació que els veïns arrosseguen des de fa anys. La iniciativa demana al Govern que impulsi solucions estructurals per resoldre els problemes d’abastament i qualitat de l’aigua en aquest nucli urbà, on les analítiques han detectat reiteradament concentracions de fluor i urani superiors als límits sanitaris.
Segons la formació, la xarxa també ha registrat presència de manganès i ferro. Aquesta situació ha obligat el Departament de Salut a mantenir una restricció permanent que impedeix als veïns utilitzar l’aigua de l’aixeta per beure o cuinar. Els Comuns consideren que aquesta precarietat genera una situació d’“inseguretat sanitària” i defensen que l’accés a l’aigua potable és un dret humà essencial.
Un estudi tècnic definitiu
La proposta registrada al Parlament reclama que la Generalitat impulsi de manera immediata un estudi tècnic definitiu sobre les alternatives per resoldre el problema. Entre les opcions que planteja la formació hi ha la implantació d’una planta potabilitzadora o la connexió a la xarxa Ter-Llobregat. En aquest sentit, la resolució insta el Govern a presentar les conclusions sobre la viabilitat d’aquesta connexió abans que acabi el 2026. La iniciativa també demana prioritzar la construcció d’un nou dipòsit regulador a Can Fornaca. El text reclama que el projecte executiu estigui redactat durant el primer trimestre del 2027 i que la infraestructura pugui entrar en funcionament abans que acabi el 2028. Mentre no es resolgui el problema de fons, els Comuns reclamen que es garanteixi el subministrament d’aigua apta mitjançant mecanismes alternatius. La proposta també demana un seguiment sanitari i epidemiològic de la població que ha estat exposada durant anys a aquests components químics, especialment dels col·lectius més vulnerables.
Finalment, la resolució posa l’accent en la transparència informativa i insta el Govern a publicar periòdicament i de manera accessible les analítiques completes sobre la qualitat de l’aigua. L’objectiu, segons els Comuns, és que els veïns de Riudarenes disposin d’informació actualitzada sobre l’estat del subministrament.
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