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Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret

Diversos vianants li van practicar maniobres de reanimació fins a l’arribada de la Policia Local i el SEM

L'estació d'autobusos de Lloret de Mar.

L'estació d'autobusos de Lloret de Mar. / Carme Vilà

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Eva Batlle

Eva Batlle

Un home es troba ingressat en estat greu a l’UCI de l’Hospital Josep Trueta de Girona després de precipitar-se des de diversos metres d’altura a la zona de la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Girona. Els fets van tenir lloc la matinada del dimarts 2 de juny, cap a un quart de quatre, i el ferit podria evolucionar favorablement fins al punt que aquest divendres es preveu que pugui ser traslladat a planta, segons indiquen fonts del centre hospitalari.

La Policia Local va rebre l'avís del succés pels volts d'un quart de quatre, quan el vigilant de la zona va alertar que un noi havia caigut després d'haver-se enfilat en una plataforma daltabaix a la rampa del pàrquing i que diversos vianants li estaven practicant maniobres de reanimació cardiopulmonar, conegudes com a RCP. Fins al lloc s’hi van desplaçar amb urgència efectius policials i diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Quan els indicatius policials van arribar a l’estació d’autobusos de Girona, es van trobar l’home estès a terra, respirant, mentre els seus amics li feien maniobres de reanimació. En comprovar que respirava, els agents li van immobilitzar el cap fins a l’arribada del SEM, per evitar possibles lesions derivades de la caiguda, segons avança el digital local Lloret Gaceta.

Segons la informació recollida, un testimoni no va veure directament el moment de la precipitació, però va sentir el cop i, en girar-se, va veure l’home a terra. Els serveis d’emergència el van atendre al lloc dels fets, el van intubar i el van traslladar en estat greu a l’Hospital Trueta.

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Les circumstàncies exactes de la caiguda estan sota investigació tot i que una de les hipòtesis apunta que l’home podria anar begut en el moment dels fets, segons fonts policials. L’actuació dels serveis d’emergència es va allargar fins a dos quarts de cinc de la matinada, indiquen fonts oficials.

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