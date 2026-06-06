Blanes reparteix 10.500 euros als millors treballs de recerca i de cicles formatius dels instituts públics
Els XII Premis Recerca i Talent amplien els guardons dels cicles formatius de grau superior i reconeixen alumnes del Sa Palomera, Serrallarga i S’Agulla
L’Ajuntament de Blanes ha lliurat aquest dissabte els XII Premis Recerca i Talent, que reconeixen els millors treballs de recerca de batxillerat i els treballs de fi de cicle dels cicles formatius de grau superior dels tres instituts públics del municipi: Sa Palomera, Serrallarga i S’Agulla. En total, s’han repartit 10.500 euros en premis en metàl·lic, una xifra que triplica el pressupost de l’any passat, quan la dotació va ser de 3.200 euros.
La principal novetat d’aquesta edició ha estat l’ampliació dels reconeixements als cicles formatius de grau superior. Si el curs passat ja es van incorporar premis per als treballs de fi de cicle, enguany s’ha fet un pas més i s’ha atorgat un primer i un segon premi a les diferents famílies professionals que s’imparteixen als instituts públics de Blanes. També s’ha renovat la imatge dels guardons, amb nous pòsters, xecs i altres elements gràfics.
L’augment del nombre de premiats ha obligat a dividir l’acte en dues parts. La primera s’ha dedicat als treballs de recerca de batxillerat, mentre que la segona ha servit per lliurar els premis dels cicles formatius de grau superior. El director de l’Institut S’Agulla, Josep Hernández, ha estat l’encarregat de conduir la cerimònia com a mestre de cerimònies.
Sis de batxillerat i setze a cicles formatius de grau superior
En total, s’han lliurat sis premis de batxillerat i setze premis corresponents a les diferents famílies dels cicles formatius de grau superior. Els primers premis han estat dotats amb 550 euros i els segons, amb 325 euros, tots ells acompanyats d’un diploma. A més, també s’han entregat diplomes a disset treballs finalistes de batxillerat i a dos treballs finalistes del cicle formatiu de grau superior de Màrqueting Comercial, Turístic i Cultural.
Durant l’acte, els alumnes distingits no sabien prèviament si havien estat guardonats amb un primer o un segon premi. A
Els treballs finalistes i guanyadors es poden veure a la Casa Saladrigas, on s’ha traslladat l’activitat un cop acabat el lliurament dels premis. L’exposició es podrà visitar durant una setmana, fins dissabte vinent, 13 de juny.
L’acte ha estat encapçalat per la tinent d’alcalde d’Educació, Glòria Agudo, acompanyada d’altres regidors i regidores del consistori. També hi han participat la directora i els directors dels tres centres educatius: Olga Rodríguez, de l’Institut Sa Palomera; Rubén Fernández, de l’Institut Serrallarga, i Josep Hernández, de l’Institut S’Agulla.
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