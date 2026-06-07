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El fum d’un vehicle obliga a tallar la C-25 a Espinelves durant més de dues hores

L'incident a la C-25 a Espinelves ha generat retencions significatives en un dels eixos principals de connexió de la Catalunya Central

Els Bombers van haver d'enviar dues dotacions

Els Bombers van haver d'enviar dues dotacions / Bombers de la Generalitat

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Jesús Badenes

Jesús Badenes

Girona

Un incendi de vehicle ha obligat aquest diumenge a tallar la C-25 a Espinelves en sentit Lleida i ha provocat retencions en aquest tram de l’Eix Transversal. La incidència s’ha registrat a primera hora de la tarda i ha afectat els conductors que circulaven cap a l’interior del país.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la carretera ha quedat tallada en sentit Lleida cap a les dues del migdia. Més tard, la circulació s’ha pogut reobrir parcialment, però amb un carril tallat i retencions a la zona.

Els Bombers de la Generalitat han intervingut amb dues dotacions per l’incendi. Segons el cos d’emergències, es tractava d’un vehicle amb molt de fum i no hi ha hagut ferits.

La situació viària ha anat millorant al llarg de la tarda. Trànsit ha comunicat primer el tall total de la C-25 a Espinelves en sentit Lleida, després la restricció d’un carril i, finalment, la normalització de la circulació a les 16.29 h.

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L’afectació ja està resolta, però l’episodi ha provocat retencions en un dels eixos principals de connexió entre Girona, Osona i la Catalunya Central. En incidències d’aquest tipus, Trànsit recomana seguir l’estat de la xarxa viària abans d’iniciar el trajecte i extremar la precaució si hi ha vehicles d’emergència treballant a la calçada o al voral.

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