Un incendi a tocar de l’antiga SAFA de Blanes crema 800 metres quadrats i acaba amb un detingut
La Policia Local ha arrestat un home com a presumpte autor del foc, que ha mobilitzat quatre dotacions dels Bombers i ha afectat vegetació a tocar de la carretera de Blanes a Malgrat
La investigació haurà d’aclarir si té relació amb altres incendis recents a la zona
La Policia Local de Blanes ha detingut aquest diumenge un home com a presumpte autor de l’incendi declarat a l’antiga panificadora de la SAFA, que ha cremat uns 800 metres quadrats de zona forestal als afores del municipi. El foc s’ha iniciat a quarts de tres de la tarda i ha obligat a mobilitzar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, amb el suport de diverses patrulles policials.
Segons la informació facilitada per l’Ajuntament de Blanes, els agents han estat alertats poc després d’un quart de tres i s’han desplaçat immediatament fins a l’entorn de l’antiga instal·lació, situada al costat de la carretera de Blanes a Malgrat de Mar. Allà han pogut detenir un home que podria ser l’autor material del foc, tot i que el cas continua sota investigació.
El foc, extingit, passades les quatre
L’incendi ha quedat controlat i extingit quan passaven pocs minuts de les quatre de la tarda. Un cop tancat l’operatiu, els serveis d’emergència han comprovat que les flames havien afectat uns 800 metres quadrats de vegetació al voltant de l’antiga panificadora de la SAFA.
La zona ja havia registrat altres intervencions recents per focs propers. Tant la Policia Local de Blanes com els Bombers havien hagut d’actuar fa poc temps en incendis declarats molt a prop del punt afectat aquest diumenge.
Una investigació encara oberta
La investigació haurà de determinar ara les circumstàncies exactes de l’incendi i si el detingut té cap relació amb aquests episodis anteriors. De moment, la informació disponible només permet atribuir-li la condició de presumpte autor del foc d’aquest diumenge.
Per als veïns de la zona, l’episodi torna a posar el focus en els espais abandonats o amb vegetació acumulada a tocar de trames urbanes i carreteres, especialment en una època de més risc d’incendi.
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