Crema un cotxe al voral de l'AP-7 a Vilobí d’Onyar
El foc no ha causat ferits
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Un cotxe ha cremat aquest dilluns al matí al voral de l’AP-7 al seu pas per Vilobí d’Onyar, a la Selva.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a dos quarts de deu del matí per un incendi de vehicle al quilòmetre 76 de l’AP-7, en sentit nord.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han treballat per apagar les flames i controlar la situació al voral de l’autopista.
Segons han informat els Bombers, no hi ha hagut persones afectades arran de l’incendi.
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