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Crema un cotxe al voral de l'AP-7 a Vilobí d’Onyar

El foc no ha causat ferits

El cotxe cremant al voral de l'AP-7 a Vilobí.

El cotxe cremant al voral de l'AP-7 a Vilobí. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Vilobí d'Onyar

Un cotxe ha cremat aquest dilluns al matí al voral de l’AP-7 al seu pas per Vilobí d’Onyar, a la Selva.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a dos quarts de deu del matí per un incendi de vehicle al quilòmetre 76 de l’AP-7, en sentit nord.

Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han treballat per apagar les flames i controlar la situació al voral de l’autopista.

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Segons han informat els Bombers, no hi ha hagut persones afectades arran de l’incendi.

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