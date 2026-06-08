Endesa inverteix 139.000 euros per renovar la línia elèctrica de Tossa de Mar
S'ha substituït un cable de mitjana tensió i s'han estès 600 metres de cablejat
Endesa acaba de posar en servei una línia elèctrica a Tossa de Mar amb l’objectiu de millorar i incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a 766 clients d’aquest municipi, així com a alguns de Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. La companyia ha invertit 139.000 euros en l'actuació, que ha inclòs la substitució d'un cable de mitjana tensió per una nova escomesa d'última tecnologia. També s'han estès 600 metres de cablejat a la pujada de Puig Garriga i a la carretera GI-682 de Blanes a Sant Feliu.
Mentre es feien els treballs, es va instal·lar un grup electrogen de gran potència per tal de garantir el subministrament en mitjana tensió als diferents centres de transformació afectats.
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