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Rescaten a Blanes una jove francesa segrestada per la seva exparella

La víctima constava com a desapareguda a França i l’home ha estat detingut per lesions, maltractaments, detenció il·legal, amenaces, coaccions i danys

Agents de la Policia Local de Blanes

Agents de la Policia Local de Blanes / Ajuntament de Blanes

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Blanes

Una jove de nacionalitat francesa que figurava com a desapareguda al seu país natal va ser rescatada diumenge a la nit a Blanes després que un avís alertés que hi havia una noia tancada dins d’un vehicle en una benzinera pròxima al centre de la ciutat. La intervenció de la Policia Local de Blanes va acabar amb la detenció d’un home, també francès, acusat de lesions, maltractaments en l’àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys.

L’alerta es va rebre a quarts d’onze de la nit, quan es va comunicar que un home estava colpejant un cotxe amb una noia a l’interior. Diverses patrulles es van desplaçar fins a la benzinera per comprovar els fets i, en veure arribar els agents, l’home va fugir corrents. Els policies el van interceptar poca estona després, a poca distància del lloc, després d’una persecució. Un cop identificats l’home i la jove, els agents van comprovar que a ella li constava una requisitòria Schengen a França com a persona desapareguda. Després de diverses gestions, el Centre de Cooperació Policial i Duanera d’Hendaya va confirmar que la jove figurava com a desapareguda a l’Estat francès.

Davant la policia, l’home va assegurar que tots dos estaven passant uns dies de vacances, que s’allotjaven en un hotel de Lloret de Mar i que la noia era la seva parella. La víctima, però, va negar aquesta versió i va explicar que l’home era la seva exparella i que la tenia segrestada. També va manifestar que volia tornar a França amb la seva família.

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Amenaçat de mort

Segons el relat de la jove recollit per la Policia Local, l’home l’havia agredit, l’havia amenaçat de mort i li impedia comunicar-se amb ningú, ja que li havia pres el telèfon mòbil. La víctima també va explicar als agents que tenia molta por. La Policia Local de Blanes va fer comprovacions a través de la Policia Local de Lloret de Mar i va constatar que a l’hotel indicat per l’home no hi constava cap reserva ni allotjament a nom de cap dels dos. Davant d’aquests indicis, els agents van detenir l’home. La jove va ser acompanyada a l’Hospital Comarcal perquè fos atesa i, posteriorment, va ser traslladada a un lloc segur.

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