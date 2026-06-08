Mor el copilot d'un turisme en un xoc frontal a la C-63 a Lloret de Mar
Amb aquesta víctima, ja són vuit les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres gironines des de principis d’any
El copilot d’un turisme ha mort aquest dilluns al migdia en una col·lisió frontal amb un vehicle tot terreny a la carretera C-63, al terme municipal de Lloret de Mar. L’accident s’ha produït poc després de la una del migdia al punt quilomètric 3,2 de la via i ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d’emergències.
En un primer moment, les informacions apuntaven que almenys una persona havia resultat ferida molt greu i havia quedat atrapada a l’interior d’un dels vehicles. Posteriorment, el Servei Català de Trànsit ha confirmat que la víctima mortal és l’acompanyant davanter del turisme.
Per causes que encara s’estan investigant, un turisme i un vehicle tot terreny han col·lidit frontalment. A conseqüència de la topada, el copilot del turisme ha mort, mentre que el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu. Els equips sanitaris l’han evacuat amb helicòpter a l’Hospital Josep Trueta de Girona. El conductor i únic ocupant del tot terreny n’ha sortit il·lès.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que hi han treballat amb dues unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat. Els Bombers han hagut de dur a terme tasques d’excarceració per alliberar una de les víctimes atrapades dins del vehicle.
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar les causes i circumstàncies de la col·lisió frontal, que s’ha produït en un tram de la C-63 al seu pas per Lloret de Mar.
L’accident també ha provocat importants afectacions a la mobilitat a la zona. Durant les tasques d’assistència i retirada dels vehicles, la circulació a la C-63 ha quedat condicionada amb un carril restringit i pas alternatiu, fet que ha generat cues tant per entrar com per sortir del municipi.
Amb aquesta víctima, ja són vuit les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres gironines des de principis d’any. La sinistralitat mortal continua marcada per la dispersió territorial, amb tres víctimes a la Selva, dues al Gironès, dues més a la Garrotxa i una a l’Alt Empordà. A escala catalana, les dades provisionals del Servei Català de Trànsit eleven a 57 les persones mortes a la xarxa viària interurbana des de començament d’any.
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