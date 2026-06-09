Un ferit en un accident amb dos cotxes en una zona d’obres de l’AP-7 a Fogars de la Selva
El SEM ha evacuat l'afectat a l'hospital de Sant Celoni en estat lleu
Un accident de trànsit amb dos cotxes implicats ha deixat una persona ferida lleu aquesta matinada de dimarts a l’AP-7, al seu pas per Fogars de la Selva.
El sinistre s’ha produït a l’altura del quilòmetre 96 de l’autopista, en una zona d’obres, i ha mobilitzat efectius dels Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques i els Mossos d’Esquadra de Trànsit.
Un dels ocupants ha resultat ferit. El SEM l’ha atès al lloc dels fets i posteriorment l’ha evacuat en estat lleu a l’hospital de Sant Celoni.
Els Bombers també han treballat a la zona i han retirat un dels vehicles accidentats, indiquen des del cos d'emergències. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes del xoc.
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